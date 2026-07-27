Ściana deszczu nad Warszawą. Ulewa przechodzi przez stolicę

27 lipca 2026 14:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nad Warszawę dotarła intensywna ulewa. W wielu częściach miasta mieszkańcy mówią o prawdziwej ścianie deszczu, która w krótkim czasie znacząco ograniczyła widoczność i utrudniła poruszanie się po ulicach.

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Ulewa w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Od godzin popołudniowych nad stolicą przechodzą bardzo intensywne opady. W niektórych rejonach deszcz pada z taką siłą, że kierowcy są zmuszeni do znacznego ograniczenia prędkości, a widoczność miejscami spada do zaledwie kilkudziesięciu metrów.

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Silne opady mogą prowadzić do lokalnych podtopień ulic, przejść podziemnych i niżej położonych terenów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, unikać gwałtownych manewrów i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.

Służby apelują również do pieszych o ostrożność, zwłaszcza w pobliżu studzienek kanalizacyjnych oraz miejsc, gdzie może gromadzić się woda.

Jeśli prognozy się potwierdzą, intensywne opady mogą utrzymywać się jeszcze przez najbliższe godziny. Warto śledzić komunikaty pogodowe i przygotować się na dalsze utrudnienia w ruchu.

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