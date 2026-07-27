Ściana deszczu nad Warszawą. Ulewa przechodzi przez stolicę
Nad Warszawę dotarła intensywna ulewa. W wielu częściach miasta mieszkańcy mówią o prawdziwej ścianie deszczu, która w krótkim czasie znacząco ograniczyła widoczność i utrudniła poruszanie się po ulicach.
Od godzin popołudniowych nad stolicą przechodzą bardzo intensywne opady. W niektórych rejonach deszcz pada z taką siłą, że kierowcy są zmuszeni do znacznego ograniczenia prędkości, a widoczność miejscami spada do zaledwie kilkudziesięciu metrów.
Silne opady mogą prowadzić do lokalnych podtopień ulic, przejść podziemnych i niżej położonych terenów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, unikać gwałtownych manewrów i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
Służby apelują również do pieszych o ostrożność, zwłaszcza w pobliżu studzienek kanalizacyjnych oraz miejsc, gdzie może gromadzić się woda.
Jeśli prognozy się potwierdzą, intensywne opady mogą utrzymywać się jeszcze przez najbliższe godziny. Warto śledzić komunikaty pogodowe i przygotować się na dalsze utrudnienia w ruchu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.