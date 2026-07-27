Ogromne utrudnienia dla kierowców. Dachowanie na S2 przed węzłem Konotopa

27 lipca 2026 10:52 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważny wypadek na trasie S2 w kierunku węzła Konotopa spowodował duże utrudnienia w ruchu. Po zderzeniu dwóch mercedesów jeden z pojazdów dachował. Kierowca rozbitego auta oddalił się z miejsca zdarzenia przed zakończeniem działań służb.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do wypadku doszło na odcinku trasy S2 przebiegającym nad Alejami Jerozolimskimi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący dostawczym mercedesem podczas zmiany pasa ruchu doprowadził do zderzenia z osobowym mercedesem.

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W wyniku silnego uderzenia samochód osobowy przewrócił się na dach. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz służbę drogową. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli działania mające na celu usunięcie skutków wypadku.

Policja przekazała, że kierowca dachującego mercedesa, mimo odniesionych obrażeń, opuścił miejsce zdarzenia jeszcze przed zakończeniem akcji służb. Trwają czynności wyjaśniające zarówno okoliczności samego wypadku, jak i przyczyny oddalenia się mężczyzny.

Kierowcy podróżujący trasą S2 w kierunku węzła Konotopa muszą liczyć się z utrudnieniami i spowolnionym ruchem. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem.

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