Może zapukać bez ostrzeżenia i wejść do mieszkania. Inspektor ma ogromne uprawnienia, a odmowa grozi więzieniem

5 kwietnia 2026 18:21 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wystarczy jeden telefon od sąsiada, by pod Twoimi drzwiami pojawił się inspektor nadzoru budowlanego. Bez zapowiedzi, bez nakazu sądu i bez możliwości odmowy wejścia. W określonych sytuacjach może pojawić się nawet w nocy.

Kontrola może przyjść w każdej chwili

Wielu właścicieli mieszkań nie zdaje sobie sprawy z zakresu uprawnień inspektora. Zgodnie z przepisami może on wejść do lokalu bez wcześniejszego uprzedzenia. Nie potrzebuje zgody sądu ani wcześniejszego zawiadomienia.

Jeśli sprawa jest pilna, a istnieje podejrzenie naruszenia przepisów, kontrola może odbyć się nawet poza standardowymi godzinami.

Co ważne, brak właściciela nie zatrzymuje działań. Inspektor może przeprowadzić czynności w obecności innej dorosłej osoby lub świadka.

Jeden telefon wystarczy

W praktyce większość kontroli zaczyna się od zgłoszenia. Czasem powodem jest hałas, zapach farby czy obecność ekipy remontowej. Innym razem zwykła sąsiedzka złośliwość.

Nie są potrzebne twarde dowody. Wystarczy podejrzenie, że w mieszkaniu prowadzone są prace wymagające zgłoszenia lub pozwolenia.

Kary mogą być dotkliwe

Choć w mediach pojawiały się informacje o milionowych karach, w przypadku mieszkań w blokach zwykle są one niższe. Mandat za brak zgłoszenia to do 500 zł, a w niektórych przypadkach do 1000 zł.

Największe koszty pojawiają się przy legalizacji. Cała procedura może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych, jeśli dojdą ekspertyzy, projekty i poprawki.

Znacznie wyższe kary – sięgające ponad miliona złotych – dotyczą wyłącznie poważnych samowoli budowlanych, takich jak budowa domu bez pozwolenia.

Odmowa to poważne konsekwencje

Najważniejsze: nie wolno blokować kontroli. Utrudnianie działań funkcjonariusza publicznego to przestępstwo.

Za odmowę wejścia lub przeszkadzanie inspektorowi grozi nawet do 3 lat więzienia.

Kupujesz mieszkanie? Uważaj na cudze błędy

Mało kto zdaje sobie sprawę z jednej rzeczy – za nielegalne prace odpowiada aktualny właściciel. Nawet jeśli zostały wykonane lata wcześniej przez kogoś innego.

Kupując mieszkanie po remoncie, warto dokładnie sprawdzić dokumentację. Brak zgłoszeń i projektów może oznaczać poważne problemy w przyszłości.

Granica jest cienka

Nie każda przeróbka wymaga zgłoszenia, ale granica bywa niejasna. Malowanie ścian to zwykły remont. Jednak przesunięcie ściany, zmiana instalacji czy ingerencja w konstrukcję budynku to już inna sytuacja.

Dlatego przed większymi pracami warto skonsultować się z administracją lub specjalistą. Koszt takiej konsultacji jest niewielki w porównaniu z późniejszymi problemami.

Co powinieneś wiedzieć:

System nie działa losowo, ale reaguje szybko na zgłoszenia. Inspektoraty mają dziś więcej narzędzi i częściej podejmują działania niż kiedyś.

W praktyce oznacza to jedno – remont bez sprawdzenia przepisów może skończyć się kontrolą, kosztami i długą procedurą.

A w skrajnych przypadkach także poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

