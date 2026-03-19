Możesz dostać kilka świadczeń jednocześnie. Zasiłek to dopiero początek
Wsparcie z pomocy społecznej nie ogranicza się do jednego świadczenia. Osoby w trudnej sytuacji mogą otrzymać kilka różnych zasiłków jednocześnie – od stałego i okresowego po celowy czy pomoc na usamodzielnienie. To ważne, zwłaszcza w kontekście danych pokazujących, że setki tysięcy osób w Polsce wciąż balansują na granicy ubóstwa lub nie kwalifikują się do wsparcia mimo realnych problemów finansowych.
Zasiłki z MOPS i GOPS. Jaką pomoc można otrzymać i kto może z niej skorzystać
System pomocy społecznej w Polsce obejmuje szereg świadczeń, które mogą być przyznawane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie chodzi tylko o jeden zasiłek – osoby spełniające określone warunki mogą ubiegać się o kilka form wsparcia jednocześnie.
Skala ubóstwa w Polsce
Z danych organizacji społecznych wynika, że problem ubóstwa w Polsce nadal jest poważny. W 2025 roku blisko 2 miliony osób żyło w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że ich miesięczne wydatki nie przekraczały poziomu, który pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
W praktyce oznacza to życie za mniej niż około 972 zł miesięcznie. Taki budżet obejmuje wszystkie wydatki – od żywności, przez leki, po opłaty za mieszkanie.
Kryteria dochodowe w 2026 roku
Aby skorzystać z pomocy społecznej, należy spełnić określone kryteria dochodowe. W 2026 roku wynoszą one:
- 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 823 zł na osobę w rodzinie
Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi obecnie 1229 zł.
Jednocześnie część osób znajdujących się w trudnej sytuacji nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ ich dochód przekracza ustalone progi. Szacuje się, że dotyczy to nawet kilkuset tysięcy osób.
Jakie zasiłki można otrzymać?
Osoby zgłaszające się do MOPS lub GOPS mogą ubiegać się o różne formy wsparcia. Do najważniejszych należą:
- zasiłek stały – dla osób niezdolnych do pracy
- zasiłek okresowy – przyznawany na określony czas w trudnej sytuacji
- zasiłek celowy – na konkretne potrzeby życiowe
- pomoc na usamodzielnienie, w tym także w formie pożyczki
Dodatkowo funkcjonuje program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028, który umożliwia uzyskanie wsparcia na zakup żywności.
Na co można otrzymać zasiłek celowy?
Zasiłek celowy jest jedną z najczęściej przyznawanych form pomocy. Może on pokrywać koszty związane z podstawowymi potrzebami, takimi jak:
- zakup żywności
- leczenie i leki
- opał
- odzież
- niezbędne wyposażenie mieszkania
- drobne remonty
- koszty pogrzebu
Wysokość i zakres wsparcia zależą od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc.
Inne formy wsparcia
Pomoc społeczna to nie tylko świadczenia pieniężne. Ośrodki oferują także szeroki zakres usług, takich jak:
- praca socjalna i doradztwo
- pomoc rzeczowa
- składki na ubezpieczenia
- interwencja kryzysowa
- zapewnienie schronienia
- usługi opiekuńcze
- dostęp do mieszkań chronionych
- pobyt w domach pomocy społecznej
W niektórych przypadkach możliwe jest także uzyskanie wsparcia w postaci narzędzi lub sprzętu, które pomagają w podjęciu pracy i usamodzielnieniu się.
Co to oznacza dla osób potrzebujących?
System pomocy społecznej oferuje więcej możliwości niż jeden zasiłek. Kluczowe jest jednak spełnienie kryteriów dochodowych oraz zgłoszenie się do odpowiedniego ośrodka.
Dla wielu osób wsparcie z MOPS lub GOPS stanowi realną pomoc w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie w sytuacjach nagłych, takich jak choroba, utrata pracy czy trudna sytuacja rodzinna.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.