Możesz dostawać pieniądze z ZUS i o tym nie wiedzieć. Nawet 2 tys. zł co miesiąc
ZUS wypłaca świadczenie, o którym wielu Polaków wciąż nie słyszało. Nawet blisko 2 tys. zł miesięcznie może trafić do osób, które z powodów zdrowotnych nie mogą dalej pracować w swoim zawodzie. To wsparcie ma pomóc w zmianie kwalifikacji i powrocie na rynek pracy, ale korzysta z niego tylko część uprawnionych.
Czym jest renta szkoleniowa?
Renta szkoleniowa to świadczenie dla osób, które utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale mogą się przekwalifikować.
To ważna różnica – wsparcie nie jest przeznaczone dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, lecz dla tych, które mają szansę wrócić na rynek w innym zawodzie.
Ile można otrzymać z ZUS?
Minimalna kwota renty szkoleniowej wynosi 1483,87 zł brutto miesięcznie.
W niektórych przypadkach świadczenie jest wyższe. Jeśli niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypłata może sięgnąć nawet 1978,49 zł brutto.
Wysokość zależy od podstawy wymiaru świadczenia oraz indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o wsparcie.
Na jak długo przyznawane jest świadczenie?
Renta szkoleniowa ma charakter czasowy. Najczęściej przyznawana jest na okres do 6 miesięcy, ale może zostać przedłużona nawet do 30 miesięcy.
Warunkiem jest kontynuowanie procesu przekwalifikowania i realna szansa powrotu do pracy.
Warunki przyznania renty
Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić kilka kluczowych warunków:
– lekarz orzecznik musi potwierdzić brak możliwości pracy w dotychczasowym zawodzie
– musi istnieć szansa na przekwalifikowanie
– wymagany jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy (od 1 do 5 lat)
– niezdolność do pracy musi powstać w czasie ubezpieczenia
Bez spełnienia tych kryteriów ZUS nie przyzna świadczenia.
Ważna zasada. Nie można pracować
Podczas pobierania renty szkoleniowej obowiązuje istotne ograniczenie. Nie można podejmować pracy zarobkowej.
Podjęcie zatrudnienia oznacza utratę prawa do świadczenia.
Warszawa. Coraz więcej osób pyta o wsparcie
W dużych miastach, takich jak Warszawa, rośnie zainteresowanie tym świadczeniem. Coraz więcej osób szuka sposobów na zmianę zawodu po problemach zdrowotnych.
Mimo to renta szkoleniowa wciąż pozostaje mało znana wśród Polaków.
Jak złożyć wniosek?
Aby ubiegać się o rentę, należy złożyć wniosek ERN w ZUS i dołączyć odpowiednie dokumenty.
W zależności od sytuacji mogą to być:
– dokumentacja medyczna
– potwierdzenie zatrudnienia
– dokumenty dotyczące wypadku lub choroby zawodowej
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy możesz skorzystać
– oceń, czy możesz wrócić do pracy po zmianie zawodu
– sprawdź swój staż ubezpieczeniowy
– skonsultuj się z lekarzem lub ZUS
– przygotuj dokumenty przed złożeniem wniosku
– nie podejmuj pracy w trakcie pobierania świadczenia
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.