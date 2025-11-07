Możesz otrzymać 20 tys. zł. Masz czas tylko do 31 marca 2026
Dobra wiadomość dla właścicieli gospodarstw rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło, że termin wymiany dachów zawierających azbest został wydłużony do 31 marca 2026 roku. Rolnicy mogą otrzymać nawet 20 tysięcy złotych dofinansowania na usunięcie i wymianę szkodliwego pokrycia dachowego.
Więcej czasu i prostsze zasady
Resort tłumaczy, że decyzja o wydłużeniu terminu ma pomóc osobom, które z powodu warunków pogodowych lub braku wykonawców nie zdążyły zakończyć prac. Wsparcie finansowe pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i ma na celu przyspieszenie likwidacji materiałów zawierających azbest w polskich gospodarstwach.
Dzięki zmianie rolnicy mogą spokojnie rozliczyć rozpoczęte inwestycje i złożyć nowe wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Jak działa program – 40 zł za każdy metr dachu
Dofinansowanie ma prostą formę ryczałtu – nie trzeba przedstawiać faktur czy kosztorysów. Wysokość wsparcia oblicza się według zasady:
1 m² wymienionego dachu = 40 zł dofinansowania,
a łączna kwota nie może przekroczyć 20 000 zł dla jednego właściciela.
Co ważne, można złożyć kilka wniosków – na różne budynki, np. oborę, stodołę czy garaż – pod warunkiem, że suma pomocy nie przekroczy ustawowego limitu.
Dlaczego azbest jest groźny
Choć przez lata azbest był powszechnie stosowany w budownictwie, dziś wiadomo, że stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Wdychanie włókien azbestowych może prowadzić do chorób płuc, azbestozy i nowotworów. Szczególnie niebezpieczny jest w momencie uszkodzenia, cięcia lub łamania płyt – wtedy pył dostaje się do powietrza i wnika do organizmu.
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że choroby wywołane ekspozycją na azbest rozwijają się powoli, często po 20–40 latach. Dlatego jego całkowite usunięcie z budynków do 2032 roku jest jednym z priorytetów zdrowotnych i środowiskowych państwa.
Jak skorzystać z dofinansowania
Aby uzyskać pomoc, rolnik powinien:
- Złożyć wniosek w lokalnym oddziale ARiMR;
- Wskazać powierzchnię dachu przeznaczoną do wymiany;
- Przeprowadzić prace zgodnie z przepisami BHP i odebrać zaświadczenie o usunięciu odpadów;
- Rozliczyć inwestycję w terminie do 31 marca 2026 r.
Co to oznacza dla czytelnika
Dzięki wydłużeniu terminu i prostym zasadom rozliczania, tysiące gospodarstw ma szansę pozbyć się niebezpiecznego azbestu bez zbędnych formalności. To nie tylko inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo, ale też sposób na podniesienie wartości nieruchomości i dostosowanie gospodarstwa do unijnych standardów środowiskowych.
Nie warto zwlekać – czas na złożenie wniosku upływa za kilkanaście miesięcy, a chętnych z każdym miesiącem przybywa.
