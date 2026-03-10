Możesz w ogóle nie płacić za śmieci. Wystarczy jeden wniosek, wiele osób o tym nie wie

10 marca 2026 22:00 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rosnące opłaty za wywóz odpadów coraz mocniej uderzają w domowe budżety Polaków. W wielu miastach stawki w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły, a kolejne podwyżki są zapowiadane. Mało kto jednak wie, że w niektórych sytuacjach można zostać całkowicie zwolnionym z opłaty za śmieci.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co ważne, z takiej możliwości mogą skorzystać nie tylko seniorzy.

Samorządy mogą zwalniać mieszkańców z opłat

Zasady pobierania opłat za gospodarowanie odpadami określa Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Przepisy dają jednak samorządom możliwość wprowadzania programów pomocowych dla mieszkańców.

W praktyce oznacza to, że w wielu miastach osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na obniżenie lub częściowe zwolnienie z opłat za śmieci.

Przykładem jest Warszawa, gdzie funkcjonuje program Warszawska Pomoc Osłonowa. Z wsparcia mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie zasiłku pokrywającego co najmniej połowę opłaty za wywóz odpadów.

Różne ulgi w różnych miastach

Podobne rozwiązania działają także w innych częściach Polski. W zależności od miasta można liczyć na różne formy ulg.

Na przykład:

  • w Katowicach osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą zapłacić o około 20 procent mniej za śmieci,

  • w Gdyni część mieszkańców otrzymuje obniżkę opłat, jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się kompostownik.

Samorządy samodzielnie ustalają warunki takich programów.

Możliwe jest także całkowite zwolnienie

Istnieje również sytuacja, w której opłata za śmieci może zostać zniesiona w całości. Dzieje się tak wtedy, gdy w danej nieruchomości nikt faktycznie nie mieszka.

Dotyczy to między innymi przypadków, gdy właściciel mieszkania przez dłuższy czas przebywa:

  • w szpitalu

  • w sanatorium

  • w domu opieki

  • u rodziny lub za granicą

W takiej sytuacji można zgłosić w urzędzie, że lokal jest czasowo niezamieszkany, a opłata za wywóz odpadów nie będzie naliczana.

Trzeba złożyć odpowiedni wniosek

Zwolnienie z opłaty nie jest przyznawane automatycznie. Aby z niego skorzystać, trzeba złożyć w urzędzie odpowiednią deklarację.

Najczęściej wymagane jest:

  • złożenie oświadczenia o braku osób zamieszkujących nieruchomość,

  • wskazanie okresu niezamieszkania lokalu,

  • przedstawienie dokumentów potwierdzających brak pobytu.

Szczegółowe procedury mogą się różnić w zależności od gminy, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić zasady obowiązujące w swoim urzędzie.

