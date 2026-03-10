Możesz w ogóle nie płacić za śmieci. Wystarczy jeden wniosek, wiele osób o tym nie wie
Rosnące opłaty za wywóz odpadów coraz mocniej uderzają w domowe budżety Polaków. W wielu miastach stawki w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły, a kolejne podwyżki są zapowiadane. Mało kto jednak wie, że w niektórych sytuacjach można zostać całkowicie zwolnionym z opłaty za śmieci.
Co ważne, z takiej możliwości mogą skorzystać nie tylko seniorzy.
Samorządy mogą zwalniać mieszkańców z opłat
Zasady pobierania opłat za gospodarowanie odpadami określa Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Przepisy dają jednak samorządom możliwość wprowadzania programów pomocowych dla mieszkańców.
W praktyce oznacza to, że w wielu miastach osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na obniżenie lub częściowe zwolnienie z opłat za śmieci.
Przykładem jest Warszawa, gdzie funkcjonuje program Warszawska Pomoc Osłonowa. Z wsparcia mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie zasiłku pokrywającego co najmniej połowę opłaty za wywóz odpadów.
Różne ulgi w różnych miastach
Podobne rozwiązania działają także w innych częściach Polski. W zależności od miasta można liczyć na różne formy ulg.
Na przykład:
-
w Katowicach osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą zapłacić o około 20 procent mniej za śmieci,
-
w Gdyni część mieszkańców otrzymuje obniżkę opłat, jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się kompostownik.
Samorządy samodzielnie ustalają warunki takich programów.
Możliwe jest także całkowite zwolnienie
Istnieje również sytuacja, w której opłata za śmieci może zostać zniesiona w całości. Dzieje się tak wtedy, gdy w danej nieruchomości nikt faktycznie nie mieszka.
Dotyczy to między innymi przypadków, gdy właściciel mieszkania przez dłuższy czas przebywa:
-
w szpitalu
-
w sanatorium
-
w domu opieki
-
u rodziny lub za granicą
W takiej sytuacji można zgłosić w urzędzie, że lokal jest czasowo niezamieszkany, a opłata za wywóz odpadów nie będzie naliczana.
Trzeba złożyć odpowiedni wniosek
Zwolnienie z opłaty nie jest przyznawane automatycznie. Aby z niego skorzystać, trzeba złożyć w urzędzie odpowiednią deklarację.
Najczęściej wymagane jest:
-
złożenie oświadczenia o braku osób zamieszkujących nieruchomość,
-
wskazanie okresu niezamieszkania lokalu,
-
przedstawienie dokumentów potwierdzających brak pobytu.
Szczegółowe procedury mogą się różnić w zależności od gminy, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić zasady obowiązujące w swoim urzędzie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.