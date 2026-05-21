Można pobierać dwie emerytury. ZUS wyjaśnia zasady dla Polaków
Coraz więcej Polaków ma za sobą lata pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wiele osób obawia się jednak, że zagraniczne składki emerytalne przepadną lub będą problemem przy ubieganiu się o świadczenie. ZUS wyjaśnia, że możliwe jest pobieranie dwóch emerytur jednocześnie — jednej z Polski i drugiej z kraju, w którym pracowaliśmy. Kluczowe znaczenie mają jednak odpowiednie dokumenty i terminowe dopełnienie formalności.
Można pobierać dwie emerytury jednocześnie. ZUS wyjaśnia zasady dla Polaków pracujących za granicą
Coraz więcej Polaków przez część swojej kariery zawodowej pracowało poza granicami kraju. Lata spędzone w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Norwegii pozwalały zarobić więcej, ale jednocześnie rodziły pytania o przyszłą emeryturę. Wielu pracowników obawia się, że zagraniczne składki przepadną lub będą problemem przy ubieganiu się o świadczenie w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uspokaja i przypomina, że w wielu przypadkach możliwe jest pobieranie dwóch emerytur jednocześnie. Trzeba jednak pamiętać o ważnych formalnościach.
ZUS odpowiada za polskie świadczenia, ale współpracuje z zagranicą
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej miliony obywateli zdecydowały się na pracę poza krajem. Wyjazdy do Niemiec, Irlandii czy Wielkiej Brytanii pozwalały nie tylko poprawić sytuację finansową, ale również odkładać składki emerytalne w zagranicznych systemach ubezpieczeń społecznych.
Dziś wielu Polaków zastanawia się, co stanie się z tymi pieniędzmi po zakończeniu aktywności zawodowej. ZUS przypomina, że obowiązujące przepisy unijne chronią osoby pracujące w różnych państwach i pozwalają zachować wypracowane okresy składkowe.
Każdy kraj wypłaca świadczenie za lata przepracowane na swoim terytorium. Oznacza to, że osoba, która pracowała część życia w Polsce i część za granicą, może otrzymywać dwa oddzielne przelewy emerytalne.
Polacy mogą dostawać dwie emerytury jednocześnie
ZUS wyjaśnia, że nie trzeba prowadzić osobnych postępowań w każdym państwie. W praktyce wystarczy złożyć jeden wniosek emerytalny w kraju swojego aktualnego zamieszkania. Następnie instytucje same wymieniają się dokumentami oraz informacjami dotyczącymi stażu pracy i składek.
To oznacza, że osoba mieszkająca w Polsce może złożyć wniosek w ZUS, a polski urząd skontaktuje się z odpowiednimi instytucjami w innych krajach. Dzięki temu przyszły emeryt nie musi samodzielnie prowadzić korespondencji z zagranicznymi urzędami.
Warto jednak pamiętać, że każde państwo stosuje własne przepisy dotyczące wieku emerytalnego oraz zasad obliczania świadczeń. Może się więc zdarzyć, że emerytura z jednego kraju będzie wypłacana wcześniej niż z drugiego.
Każdy kraj wypłaca świadczenie za własny okres pracy
Mechanizm działania jest prosty. Jeśli ktoś przepracował 20 lat w Polsce i 10 lat w Niemczech, to polski ZUS wypłaci emeryturę za krajowy staż, a niemiecka instytucja wypłaci świadczenie za okres zatrudnienia u zachodniego sąsiada.
Przelewy trafiają niezależnie od siebie i często są wypłacane w różnych walutach. Ostateczna wysokość świadczeń zależy od długości zatrudnienia, wysokości składek oraz zasad obowiązujących w konkretnym państwie.
Eksperci przypominają, że lata pracy za granicą nie przepadają. Nawet jeśli ktoś nie przepracował w jednym kraju minimalnego okresu wymaganego do uzyskania emerytury, zagraniczne instytucje mogą uwzględnić staż zdobyty w innych państwach Unii Europejskiej.
Formalności są kluczowe. Bez dokumentów mogą pojawić się problemy
ZUS podkreśla, że ogromne znaczenie ma prawidłowe przygotowanie dokumentacji. W wielu przypadkach konieczne będzie przedstawienie zagranicznych świadectw pracy, formularzy potwierdzających okresy ubezpieczenia lub innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
Warto zadbać o to odpowiednio wcześniej, ponieważ kompletowanie dokumentów z zagranicy może potrwać nawet kilka miesięcy. Szczególnie dotyczy to osób, które pracowały w kilku państwach lub zmieniały pracodawców.
Specjaliści radzą również regularnie sprawdzać dane zapisane na kontach emerytalnych oraz przechowywać dokumenty dotyczące pracy za granicą. W przyszłości mogą okazać się niezbędne przy ustalaniu prawa do świadczeń.
Co to oznacza dla Ciebie?
Osoby, które pracowały zarówno w Polsce, jak i za granicą, mogą otrzymywać dwie emerytury jednocześnie. Kluczowe jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku i zgromadzenie dokumentów potwierdzających zagraniczny staż pracy.
ZUS przypomina, że system unijnej koordynacji zabezpieczenia społecznego pozwala zachować wypracowane prawa emerytalne. Dzięki temu lata pracy poza krajem nie przepadają, a świadczenia mogą trafiać do emeryta z kilku państw jednocześnie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.