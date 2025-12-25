Mróz i gołoledź w prognozach. Alerty IMGW dla kilku regionów
Zima pokazuje swoje ostrzejsze oblicze. Nad południem kraju w nocy temperatury spadną nawet do –15 stopni Celsjusza, a IMGW ostrzega także przed marznącą mżawką i gołoledzią na wschodzie, które mogą utrudnić poruszanie się i zwiększyć ryzyko na drogach.
Na termometrach nawet –15 stopni. IMGW ostrzega przed silnym mrozem i gołoledzią
Świąteczny okres przynosi wyraźne załamanie pogody. Nad południem Polski w nocy temperatury spadną lokalnie do –15 stopni Celsjusza, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem. Jednocześnie na wschodzie kraju synoptycy prognozują marznącą mżawkę i ryzyko gołoledzi, co może znacząco utrudnić poruszanie się po drogach i chodnikach.
Co się dzieje z pogodą?
W czwartek na większości obszaru kraju dominowała spokojna aura. Niebo było przeważnie pogodne, jedynie na krańcach północnych pojawiało się więcej chmur, a na południu miejscami notowano słabe opady śniegu. Temperatury maksymalne wahały się od –6 do –2 stopni Celsjusza, a na wybrzeżu sięgały około zera. Najchłodniej było w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskazywały nawet –8 stopni.
Sytuacja zmienia się jednak nocą. Wraz z rozpogodzeniami i napływem chłodniejszego powietrza nad południe kraju, mróz stanie się znacznie silniejszy.
Silny mróz w nocy
W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna na południu Polski spadnie lokalnie do –15 stopni Celsjusza. W centrum kraju synoptycy prognozują około –9 stopni, na północy –4 stopnie, a nad morzem wartości w okolicach zera. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć na północy i w centrum może stopniowo wzrastać. Na północnym wschodzie możliwe są słabe opady śniegu.
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla południowych części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alerty obowiązują od czwartku od godziny 22 do piątku do godziny 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 70 procent.
Marznąca mżawka i gołoledź
Równolegle IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi opadami na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącą mżawką obejmują województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie oraz wschodnią część warmińsko-mazurskiego. Słabe opady marznącej mżawki mogą powodować gołoledź, szczególnie na drogach lokalnych i chodnikach.
Najwcześniej ostrzeżenia wejdą w życie w piątek około godziny 2 na północnym wschodzie kraju, a najdłużej utrzymają się na wschodzie – nawet do godziny 22. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW ocenia na około 80 procent.
Pogoda w piątek
Piątek przyniesie większe zachmurzenie z przejaśnieniami. Na wschodzie możliwe będą słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznąca mżawka, co oznacza utrzymujące się ryzyko śliskich nawierzchni. Temperatury maksymalne wyniosą od –3 stopni Celsjusza na południu do około 5 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami na wschodzie porywisty, z kierunków zachodnich.
Kolejna noc pod znakiem opadów
Noc z piątku na sobotę zapowiada się bardziej pochmurna. W wielu regionach pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura spadnie do wartości od –6 do –1 stopnia Celsjusza, a lokalnie nad morzem może utrzymywać się nawet około 5 stopni. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty.
Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas nocnych i porannych podróży. Silny mróz oraz marznące opady mogą stanowić realne zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.