Mróz i pełne zachmurzenie nad stolicą. Sprawdź prognozę na 8 stycznia
Czwartek, 8 stycznia, przyniesie warszawiakom typowo zimową aurę. Mroźne powietrze, silniejszy wiatr i całkowite zachmurzenie sprawią, że warunki na zewnątrz będą mało sprzyjające, a odczuwalna temperatura wyraźnie spadnie poniżej zera.
Warszawiaków czeka bardzo zimowy czwartek. 8 stycznia 2026 roku stolica znajdzie się pod wpływem mroźnej i wietrznej aury, która może dać się we znaki zarówno pieszym, jak i kierowcom.
Od samego rana niebo nad Warszawą będzie całkowicie zachmurzone. Słońce wzejdzie dopiero o 07:43, a zajdzie już o 15:42, co oznacza krótki, zimowy dzień. Opadów nie przewiduje się, ale brak śniegu nie poprawi znacząco komfortu na zewnątrz.
Temperatura i odczuwalny chłód
Termometry pokażą maksymalnie –5°C, jednak przez wiatr wiejący z prędkością około 11 m/s temperatura odczuwalna spadnie nawet do –8°C. To warunki, które mogą być szczególnie uciążliwe podczas porannego i popołudniowego przemieszczania się po mieście.
Wiatr i ciśnienie – ważne ostrzeżenie dla meteopatów
Silniejszy wiatr dodatkowo potęguje uczucie zimna. Wahania ciśnienia atmosferycznego mogą być odczuwalne dla osób wrażliwych na zmiany pogody. Meteopaci mogą skarżyć się na bóle głowy, rozdrażnienie czy problemy z koncentracją, a osoby z chorobami układu krążenia powinny zachować szczególną ostrożność.
Najbliższe dni nie przyniosą szybkiej poprawy. Temperatury w Warszawie mają dalej spadać, miejscami nawet do –9°C, a w kolejnych dniach pojawią się opady śniegu. Dopiero po 20 stycznia prognozy wskazują na stopniowe ocieplenie i możliwość przejścia temperatur na wartości dodatnie.
Co warto zapamiętać?
Choć opady nie są prognozowane, silny mróz i wiatr sprawią, że czwartek będzie jednym z chłodniejszych dni ostatnich tygodni. Warto zadbać o ciepły ubiór, ostrożność na drogach i przygotować się na typowo zimową aurę w stolicy.
