Mróz paraliżuje kolej w Warszawie. Opóźnienia i odwołane pociągi
Silne mrozy ponownie uderzyły w transport kolejowy w Warszawie i na Mazowszu. Od porannych godzin pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami i zmianami w kursowaniu pociągów, które – jak informują przewoźnicy – są skutkiem awarii taboru spowodowanych niskimi temperaturami. Utrudnienia obejmują zarówno połączenia aglomeracyjne, jak i regionalne, a sytuacja na liniach pozostaje dynamiczna.
Silne mrozy dają się we znaki pasażerom kolei. W poniedziałek rano w Warszawie i okolicach doszło do poważnych utrudnień w ruchu pociągów. Przewoźnicy informują o opóźnieniach, odwołaniach i skróconych relacjach, które mogą występować na wielu trasach.
Co się zmienia?
Z powodu niskich temperatur wystąpiły awarie taboru, które wpłynęły na kursowanie pociągów aglomeracyjnych i regionalnych. Część połączeń została odwołana w całości, inne notują zmienne opóźnienia. Przewoźnicy ostrzegają, że sytuacja może się dynamicznie zmieniać w ciągu dnia.
Utrudnienia dotyczą zarówno pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, jak i Kolei Mazowieckich.
Fakty i tło sprawy
Jak poinformowała Szybka Kolej Miejska, z powodu awarii taboru odwołane zostały dwa pociągi linii S2. Chodzi o poranne kursy na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Sulejówek Miłosna oraz w relacji powrotnej. Pociągi nie wyjechały na trasę w całym zakresie kursowania.
Również Koleje Mazowieckie przekazały komunikat o utrudnieniach na wszystkich obsługiwanych liniach. Przewoźnik poinformował, że część pociągów może być opóźniona, odwołana lub kursować w skróconej relacji. Podkreślono, że czasy opóźnień mogą ulegać zmianie wraz z rozwojem sytuacji.
Na stacji Warszawa Wschodnia od wczesnych godzin porannych gromadzili się pasażerowie oczekujący na swoje połączenia. Opóźnienia dotknęły m.in. pociągi dalekobieżne. Jeden z porannych składów międzynarodowych do Berlina odnotował kilkudziesięciominutowe opóźnienie, a pasażerowie czekali także na pociąg do Zakopanego.
Trudne warunki dla podróżnych
Pasażerowie zwracają uwagę na niekomfortowe warunki oczekiwania na dworcach, zwłaszcza przy niskich temperaturach. Długie postoje na peronach i opóźnienia w ruchu potęgują trudności związane z mrozem, który utrzymuje się od kilku dni.
Przewoźnicy apelują o śledzenie komunikatów i sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu pociągów przed podróżą.
Ekstremalne mrozy i ostrzeżenia IMGW
Sytuację komplikuje silny mróz, który objął znaczną część kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed niskimi temperaturami. W województwie mazowieckim pomarańczowe alerty obowiązują m.in. w powiatach ostrołęckim, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim i łosickim oraz w miastach Ostrołęka i Siedlce.
W pozostałej części regionu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Synoptycy wskazują, że mróz może utrzymywać się także w kolejnych dniach.
Co to oznacza dla podróżnych?
Dla pasażerów kolei oznacza to konieczność liczenia się z opóźnieniami i możliwymi odwołaniami pociągów. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne komunikaty przewoźników i rozważyć zapas czasu na podróż. W okresie silnych mrozów szczególnie ważne jest także odpowiednie przygotowanie do oczekiwania na dworcach i peronach.
