Mróz rozsadzi niewielkie urządzenie, a właściciel zapłaci. Wodociągi apelują przed zimą
Wystarczy kilka mroźnych godzin w nieogrzewanym garażu, piwnicy albo nieszczelnej studzience, aby woda zamarzła i uszkodziła licznik lub rury. Skutkiem może być nie tylko brak wody, ale również zalanie budynku i rachunek za wymianę. Wodociągi przypominają, że klient odpowiada za zabezpieczenie miejsca, w którym znajduje się zestaw wodomierzowy. Wysokość opłaty zależy jednak od lokalnego regulaminu i cennika.
Wodomierz jest niewielkim urządzeniem, dlatego wiele osób przypomina sobie o nim dopiero podczas odczytu. Pierwszy silniejszy mróz może jednak wystarczyć, aby woda pozostająca wewnątrz mechanizmu zwiększyła objętość i uszkodziła obudowę.
Awaria nie zawsze jest widoczna od razu. Pęknięcie może ujawnić się dopiero podczas odwilży, gdy woda zacznie wydostawać się z instalacji. Wtedy właściciel może jednocześnie stracić dostęp do wody, zalać piwnicę i zostać obciążony kosztami naprawy.
Najbardziej zagrożone są trzy miejsca
Wodociągi Warszawskie wskazują, że na zamarznięcie szczególnie narażone są wodomierze umieszczone:
- w nieogrzewanej piwnicy,
- w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym,
- w zewnętrznej studzience wodomierzowej.
Problem może wystąpić także w ogrzewanym budynku, jeżeli licznik znajduje się przy wybitym oknie, nieszczelnych drzwiach, otworze wentylacyjnym albo ścianie, przez którą bezpośrednio napływa mroźne powietrze.
Zagrożony jest nie tylko sam wodomierz. Zamarznąć mogą również odsłonięte rury prowadzone przez garaż, strych, piwnicę, domek letniskowy lub inną nieogrzewaną część nieruchomości.
Wodomierz może należeć do przedsiębiorstwa, ale to nie kończy sprawy
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę koszty zakupu, zamontowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Odbiorca odpowiada jednak między innymi za wykonanie i utrzymanie pomieszczenia albo studzienki przewidzianej do jego instalacji. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
W praktyce oznacza to, że własność urządzenia nie zwalnia mieszkańca z obowiązku ochrony miejsca montażu przed mrozem, zalaniem i uszkodzeniami.
Warszawskie MPWiK przypomina wprost, że za prawidłowe działanie zestawu wodomierzowego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej odpowiada klient. Spółka ostrzega również przed dodatkowymi kosztami związanymi z naprawą lub wymianą zamarzniętego urządzenia.
Rachunek zależy od lokalnego cennika
Nie ma jednej ogólnopolskiej kwoty za wymianę wodomierza uszkodzonego przez mróz. Zasady określają umowa, regulamin dostarczania wody oraz cennik przedsiębiorstwa obsługującego daną nieruchomość.
Przykładowo obowiązujący od 1 stycznia 2026 roku cennik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka przewiduje:
- 315 zł brutto za wymianę wodomierza DN15 uszkodzonego z winy odbiorcy, także pod wpływem niskiej temperatury,
- 330 zł brutto za wymianę wodomierza DN20,
- indywidualną wycenę urządzenia o większej średnicy.
Opłata obejmuje w tym przypadku wymianę, zaprogramowanie i plombowanie. To jedynie przykład pokazujący sposób rozliczenia stosowany przez jednego operatora — w innym mieście koszt i zakres usługi mogą być inne.
Przed zimą warto więc sprawdzić regulamin i cennik właściwego przedsiębiorstwa, zamiast zakładać, że każda wymiana będzie bezpłatna.
Jak zabezpieczyć wodomierz w piwnicy lub garażu?
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy do pomieszczenia nie przedostaje się zimne powietrze. Uszkodzone okno, nieszczelne drzwi albo pozostawiony otwór mogą wychłodzić instalację nawet wtedy, gdy pozostała część budynku jest ogrzewana.
Wodociągi zalecają:
- uszczelnienie okien i drzwi,
- zaizolowanie wodomierza materiałem chroniącym przed zimnem,
- zabezpieczenie odsłoniętych rur otuliną,
- kontrolowanie temperatury podczas silnych mrozów,
- pozostawienie swobodnego dostępu do zaworów i licznika.
Do zabezpieczenia można wykorzystać specjalistyczną matę, wełnę mineralną lub odpowiednią izolację instalacyjną. Warszawskie MPWiK dopuszcza również użycie koca, tkaniny albo gazet.
Nie należy jednak zakrywać okienka wodomierza w sposób uniemożliwiający odczyt ani owijać urządzenia materiałem nasiąkniętym wodą. Mokra izolacja po zamarznięciu może pogorszyć sytuację.
Studzienka wymaga sprawdzenia przed pierwszym mrozem
Jeżeli licznik znajduje się poza budynkiem, należy skontrolować przede wszystkim pokrywę studzienki. Powinna być szczelna, stabilna i prawidłowo zaizolowana.
Trzeba również:
- usunąć ze studzienki zalegającą wodę,
- sprawdzić stan ścian i pokrywy,
- uzupełnić nieszczelności,
- zaizolować pokrywę i urządzenie pomiarowe,
- pozostawić możliwość szybkiego dostępu do wodomierza,
- upewnić się, że izolacja nie naciska na przewody ani plomby.
Woda stojąca w studzience zwiększa wilgotność i utrudnia właściwą ochronę urządzenia. Może być również sygnałem nieszczelności, napływu wód gruntowych albo wcześniejszego uszkodzenia instalacji.
Rury ogrodowe trzeba odwodnić
Na mróz szczególnie podatna jest instalacja używana tylko wiosną i latem. Dotyczy to kranów ogrodowych, systemów nawadniania, przewodów doprowadzających wodę do altany, garażu lub budynku gospodarczego.
Samo zakręcenie zaworu może nie wystarczyć. Jeżeli w rurze pozostanie woda, może zamarznąć i rozsadzić przewód.
Przed nadejściem mrozów należy:
- Zamknąć dopływ wody do instalacji sezonowej.
- Opróżnić przewody i urządzenia.
- Odłączyć węże ogrodowe.
- Zabezpieczyć zewnętrzne zawory.
- W razie potrzeby zlecić przedmuchanie instalacji specjaliście.
Nie należy samodzielnie podgrzewać zamarzniętych rur otwartym ogniem. Grozi to pożarem, uszkodzeniem instalacji i poparzeniem.
Co zrobić, gdy wodomierz już zamarzł?
Nie wolno samodzielnie demontować zaplombowanego wodomierza ani próbować rozmrażać go palnikiem, opalarką lub wrzątkiem. Gwałtowne ogrzewanie może spowodować dalsze pęknięcia.
Jeżeli licznik jest uszkodzony, pojawił się wyciek albo po odwilży instalacja zaczęła przeciekać, należy:
- zamknąć zawór, jeśli można zrobić to bezpiecznie,
- odłączyć urządzenia elektryczne znajdujące się w zasięgu wody,
- zabezpieczyć pomieszczenie przed zalaniem,
- zgłosić awarię właściwemu przedsiębiorstwu wodociągowemu,
- nie naruszać plomb i nie wymieniać wodomierza samodzielnie.
W Warszawie awarie można zgłaszać całodobowo pod numerem pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego 994.
Kilkanaście minut może uchronić przed kosztami
Kontrola wodomierza nie wymaga skomplikowanych prac. Trzeba sprawdzić szczelność pomieszczenia lub studzienki, stan izolacji, odsłonięte przewody oraz instalacje sezonowe.
Najważniejsze jest jednak, aby zrobić to przed nadejściem mrozu. Gdy woda w urządzeniu już zamarznie, na zabezpieczenie może być za późno.
Wodomierz główny może być własnością przedsiębiorstwa, ale szkoda powstała wskutek braku ochrony przed zimnem może zostać przypisana odbiorcy. Wtedy rachunek obejmie nie tylko wymianę licznika, lecz także ewentualną naprawę rur i usunięcie skutków zalania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.