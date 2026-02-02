Mróz sparaliżował Warszawę. Lista zamkniętych szkół rośnie z minuty na minutę
Poniedziałkowy powrót do szkół po feriach zamienił się w logistyczny koszmar. Ekstremalne temperatury, sięgające w prognozach nawet minus 29 stopni Celsjusza, zmusiły dyrektorów warszawskich liceów i techników do podjęcia radykalnych kroków. W większości szkół podstawowych zajęcia odbywają się normalnie. W Szkole Podstawowej nr 279 przy Cyrklowej 1 zajęcia zostały odwołane z powodu awarii wodociągowej.
Alarmy IMGW nie kłamią. Nadchodzi pogodowy armagedon
To nie jest zwykła zima. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty drugiego stopnia przed silnym mrozem dla dużej części Mazowsza. Najtrudniejsza sytuacja panuje w powiatach: ostrołęckim, sokołowskim, siedleckim, węgrowskim i łosickim. Tam temperatura w nocy może spaść do katastrofalnych -29 stopni Celsjusza.
W samej Warszawie i pozostałych powiatach obowiązują alerty pierwszego stopnia. Nawet w ciągu dnia słupki rtęci mają pokazywać od -15 do -11 stopni, a odczucie zimna potęguje lodowaty wiatr. W takich warunkach droga do szkoły staje się niebezpieczna dla zdrowia, dlatego decyzje o zamknięciu placówek zapadają lawinowo.
Warszawa: Lista szkół zamkniętych 2 lutego [AKTUALIZACJA]
Warszawski Ratusz od godziny 8:00 rano kompletuje listę placówek, które zawiesiły działalność dydaktyczną. Sytuacja jest dynamiczna, ale na ten moment (stan na 9:28) drzwi zamknęły następujące szkoły:
- Zespół Szkół nr 79 w Wilanowie: (Szkoła Podstawowa nr 261 oraz XXXVIII LO im. St. Kostki Potockiego)
- Technikum nr 7
- XXXIV LO im. Cervantesa
- Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego
- LXIV LO im. S.I. Witkiewicza „Witkacego”
- Technikum Ekonomiczne nr 8
- I LO im. B. Limanowskiego
- XCIX LO im. Herberta
- Zespół Szkół nr 7
- LO im. C.K. Norwida
- XXX LO im. Jana Śniadeckiego
- LO im. Edwarda Dembowskiego
Podwarszawskie gminy reagują ostrzej. Całe powiaty bez lekcji
Jeszcze bardziej radykalne kroki podjęli samorządowcy pod Warszawą. Starosta powiatu mińskiego, Remigiusz Górniak, podjął decyzję o całkowitym odwołaniu zajęć we wszystkich szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu w poniedziałek i wtorek (2-3 lutego).
Zajęcia zawiesił również Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Dyrekcja wprost powołuje się na troskę o zdrowie i życie uczniów, którzy często dojeżdżają do szkoły PKS-ami lub koleją, marznąc na przystankach.
Kiedy dyrektor ma prawo zamknąć szkołę? Przepis „-15 stopni”
Rodzice pytają: dlaczego jedne szkoły są zamknięte, a inne nie? Przepisy dają dyrektorom furtkę, ale stawiają konkretne warunki. Zgodnie z prawem oświatowym, zajęcia mogą zostać zawieszone (za zgodą organu prowadzącego), jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających decyzję wynosi -15°C lub mniej.
Co ważne, w sytuacjach nagłych zgoda gminy lub starostwa może być wydana nawet telefonicznie lub SMS-em, byleby później została potwierdzona na piśmie. O fakcie zamknięcia szkoły musi zostać powiadomiony Kurator Oświaty.
Co to oznacza dla Ciebie? Pieniądze i bezpieczeństwo
Nagłe zamknięcie szkoły to problem dla pracujących rodziców. Oto co musisz wiedzieć:
- Zasiłek z ZUS: Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 8 lat, a szkoła została zamknięta nieprzewidzianie, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy za czas nieobecności w pracy.
- Kontakt ze szkołą: Jeśli Twojej placówki nie ma na powyższej liście, a obawiasz się o zdrowie dziecka, sprawdź dziennik elektroniczny (Librus/Vulcan). Komunikaty mogą pojawiać się z opóźnieniem.
- Nieobecność usprawiedliwiona: Pamiętaj, że jako rodzic masz prawo nie posłać dziecka do szkoły ze względu na trudne warunki atmosferyczne, nawet jeśli placówka jest otwarta. Taka nieobecność jest usprawiedliwiona.
Ważna informacja:
Artykuł bazuje na danych Ratusza i komunikatach szkół z godziny 09:28 (02.02.2026). Lista zamkniętych placówek może ulec rozszerzeniu. Zalecamy bieżące śledzenie komunikatów w dziennikach elektronicznych.
