Mróz paraliżuje elektryczne autobusy. Warszawa walczy ze skutkami mrozu
Mroźna pogoda w Warszawie obniżyła zasięgi części autobusów elektrycznych. Niektóre pojazdy musiały wcześniej wrócić do zajezdni, jednak Miejskie Zakłady Autobusowe zapewniają, że wszystkie kursy zostały zrealizowane zgodnie z rozkładem.
Mrozy testują elektryczne autobusy w Warszawie. Spadły zasięgi, część pojazdów wracała do zajezdni
Niskie temperatury w stolicy wpłynęły na funkcjonowanie autobusów elektrycznych. Część pojazdów musiała wcześniej zjechać do zajezdni z powodu spadku zasięgu baterii. Miejskie Zakłady Autobusowe zapewniają jednak, że wszystkie kursy zostały zrealizowane.
Co się dzieje?
Mroźna pogoda obniżyła wydajność akumulatorów w autobusach elektrycznych należących do MZA. Jak poinformował rzecznik spółki Adam Stawicki, w części pojazdów odnotowano wyraźny spadek zasięgu.
W praktyce oznaczało to konieczność wcześniejszego powrotu niektórych autobusów do zajezdni. Przewoźnik uruchamiał pojazdy rezerwowe, aby utrzymać rozkład jazdy. Zdarzały się opóźnienia, jednak wszystkie zaplanowane kursy zostały wykonane.
Dlaczego mróz jest problemem?
Niskie temperatury mają bezpośredni wpływ na pojemność i efektywność baterii litowo-jonowych. W warunkach silnego mrozu ich wydajność spada, co skraca dystans możliwy do przejechania na jednym ładowaniu.
Dodatkowym obciążeniem dla systemu jest ogrzewanie wnętrza pojazdu. W większości warszawskich autobusów elektrycznych – m.in. marki Solaris i Ursus – stosowane jest ogrzewanie typu webasto, wykorzystujące niewielkie ilości oleju napędowego. Wyjątek stanowią autobusy marki Yutong, w których ogrzewanie jest elektryczne.
Jak zapowiedział rzecznik MZA, nowe elektryczne autobusy, które trafią do Warszawy, również będą wyposażone w system ogrzewania oparty na oleju napędowym.
Jak wygląda flota MZA?
Obecnie Miejskie Zakłady Autobusowe dysponują 1419 autobusami. Wśród nich znajduje się:
- 192 autobusy elektryczne,
- 364 pojazdy zasilane gazem,
- 859 autobusów z silnikiem diesla,
- 4 pojazdy hybrydowe.
Elektryczne autobusy stanowią więc coraz większą część floty, jednak ich eksploatacja w warunkach silnych mrozów nadal wiąże się z wyzwaniami technicznymi.
Co to oznacza dla pasażerów?
Pasażerowie mogą odczuwać sporadyczne opóźnienia, szczególnie w czasie intensywnych spadków temperatur. Przewoźnik zapewnia jednak, że system rezerwowy pozwala utrzymać ciągłość kursowania linii.
Zimowe warunki są testem dla całego systemu transportu publicznego. Przypadek Warszawy pokazuje, że rozwój floty zeroemisyjnej wymaga uwzględnienia specyfiki klimatu oraz dodatkowych rozwiązań technicznych, które zapewnią stabilność działania również przy bardzo niskich temperaturach.
