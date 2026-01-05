Mróz uderzył w Warszawę. Kolejne dzielnice bez wody

5 stycznia 2026

 

Silny mróz powoduje kolejne problemy z miejską infrastrukturą. W kilku dzielnicach Warszawy oraz w podmiejskich miejscowościach doszło do awarii wodociągowych, przez które mieszkańcy zostali czasowo pozbawieni dostępu do wody, a służby pracują w trybie pilnym.

Mróz nie odpuszcza. Seria awarii wodociągowych w Warszawie i okolicach

Silne mrozy dają się we znaki mieszkańcom stolicy i okolic. W poniedziałek Wodociągi Warszawskie odnotowały kolejne awarie sieci wodociągowej w kilku dzielnicach miasta. Problemy z dostawą wody dotyczą zarówno osiedli domów jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych. Służby pracują w trybie awaryjnym, ale prognozy pogody nie napawają optymizmem.

Bemowo i Bielany bez wody

Jedne z pierwszych poniedziałkowych awarii pojawiły się na Bemowie. Bez wody pozostali mieszkańcy domów jednorodzinnych przy ulicach Artemidy i Hery. Do uszkodzenia sieci doszło w godzinach nocnych. Wodociągowcy szacują, że naprawa zakończy się około godziny 15.

Problemy wystąpiły także na Bielanach. Wyłączenia awaryjne objęły okolice ulic Leśmiana, Akcent oraz Farysa. To rejon, w którym znajdują się zarówno bloki mieszkalne, jak i domy jednorodzinne. W przypadku części adresów w sąsiedztwie ulicy Leśmiana przywrócenie dostaw wody planowane jest dopiero na godzinę 18.

Targówek i Włochy pod presją mrozu

Kolejne awarie odnotowano na Targówku, w rejonie ulic Litawora i Wojskowej. W obu lokalizacjach przerwy w dostawie wody dotyczą głównie zabudowy jednorodzinnej. Jak relacjonują reporterzy, na ulicy Wojskowej ekipy wodociągowe prowadzą intensywne prace naprawcze w terenie.

Problemy dotknęły również mieszkańców podwarszawskiego Pruszkowa. Tam jednak wyłączenia mają bardziej ograniczony charakter i obejmują dwie lokalizacje w okolicach ulicy Miedzianej.

Wodociągi pod presją, ciepło bez zakłóceń

Choć sytuacja na sieci wodociągowej jest trudna, przedstawiciele Veolii Energia Warszawa uspokajają w kwestii dostaw ciepła. Jak zapewnia dyrektor komunikacji spółki, do tej pory nie odnotowano żadnych awarii sieci ciepłowniczej.

– Obecnie cała nasza sieć funkcjonuje sprawnie i bez przerw w dostawach ciepła na terenie Warszawy – podkreślają przedstawiciele Veolii, zaznaczając jednocześnie, że czujność służb została zwiększona ze względu na prognozowane spadki temperatur.

Informacje o ewentualnych przerwach w dostawach ciepłej wody mają być na bieżąco publikowane na stronie internetowej operatora.

Seria usterek trwa od weekendu

Poniedziałkowe awarie to nie odosobniony przypadek. Już w weekend mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic zgłaszali brak wody w kilkudziesięciu budynkach. Kolejne usterki pojawiały się także w niedzielę, co wskazuje na rosnące obciążenie infrastruktury w warunkach silnego mrozu.

Wodociągowcy przyznają, że niskie temperatury znacząco zwiększają ryzyko pęknięć rur, zwłaszcza w starszych odcinkach sieci. Każda kolejna noc z ujemnymi temperaturami oznacza nowe wyzwania dla ekip technicznych.

Prognozy niepokoją. Będzie jeszcze zimniej

Synoptycy zapowiadają dalsze ochłodzenie. Nad Polskę napływa arktyczne powietrze, które przyniesie coraz niższe temperatury, szczególnie nocą. W centralnej Polsce termometry mogą wskazywać nawet –15 stopni, a w innych regionach kraju jeszcze mniej.

Specjaliści ostrzegają, że takie warunki sprzyjają kolejnym awariom sieci wodociągowej. Mieszkańcy powinni liczyć się z tym, że przerwy w dostawach wody mogą pojawiać się również w najbliższych dniach.

Apel do mieszkańców

Służby apelują do mieszkańców o zabezpieczanie instalacji wodnych w domach i piwnicach, zwłaszcza tam, gdzie rury narażone są na bezpośrednie działanie mrozu. W przypadku zauważenia wycieków lub nagłych spadków ciśnienia wody zalecany jest szybki kontakt z wodociągami.

Przy utrzymujących się niskich temperaturach stolica musi przygotować się na kolejne utrudnienia. Choć ekipy techniczne pracują bez przerwy, zima pokazuje, jak wrażliwa na ekstremalne warunki jest miejska infrastruktura.

