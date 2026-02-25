Mróz wraca z pełną siłą. Alerty dla kilku województw

25 lutego 2026 10:56 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Środa, 25 lutego, przyniesie oblodzenia i silniejszy mróz. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części kraju, a w nocy temperatura lokalnie spadnie nawet do -10°C. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Fot. Warszawa w Pigułce

Alerty IMGW przed oblodzeniem i mrozem do -10°C. Ostrzeżenia dla kilku województw

W środę, 25 lutego 2026 r., Polska pozostanie pod wpływem chłodnych mas powietrza z północy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla części kraju. W nocy temperatura lokalnie spadnie nawet do -10°C.

Sytuację pogodową kształtuje rozległy wyż rozciągający się od południa Europy po Skandynawię. Układ ten sprzyja napływowi chłodnego powietrza z północy. W ciągu dnia przeważać będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Najwięcej słońca prognozowane jest na zachodzie, w centrum i na północy kraju.

W wielu regionach możliwe są słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie wystąpi śnieg. Sucha aura utrzyma się głównie na zachodzie i północnym zachodzie.

Prognoza temperatur

Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od -2 do 0°C. W centrum i na Pomorzu Gdańskim termometry pokażą od 3 do 5°C. Na południu około 7°C, a najcieplej będzie na zachodzie – do 9°C.

W większych miastach prognozowane są m.in.:
– 9°C w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim,
– 4°C w Warszawie, Toruniu i Kielcach,
– 2°C w Gdańsku i Lublinie,
– -1°C w Suwałkach.

Wiatr będzie przeważnie słaby. Silniejsze porywy, do 55 km/h, możliwe są w wysokich partiach Karpat.

W nocy ze środy na czwartek temperatura spadnie wyraźnie poniżej zera. W kotlinach karpackich prognozowane jest nawet -10°C. Na wschodzie i północnym wschodzie od -9 do -6°C. Najłagodniejsza noc czeka mieszkańców zachodu i wybrzeża, gdzie temperatura wyniesie od 0 do 2°C.

Dodatkowym utrudnieniem będą lokalne mgły w centrum i na południu kraju, ograniczające widzialność do około 400 metrów.

Gdzie jest niebezpiecznie?

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla całego województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty obejmują również wybrane powiaty w województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim.

Niebezpieczne warunki mogą wystąpić m.in. w aglomeracji warszawskiej, w Trójmieście, w rejonie Siedlec, Grudziądza i Brodnicy. Zamarzanie mokrych nawierzchni po wcześniejszych opadach może powodować gołoledź.

Co to oznacza dla Ciebie?

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w godzinach porannych i nocnych. Śliskie drogi oraz chodniki zwiększają ryzyko poślizgów i kolizji.

Warto dostosować prędkość do warunków, zachować większy odstęp od innych pojazdów oraz uważać podczas poruszania się pieszo. Niskie temperatury mogą także wpłynąć na instalacje wodne i stan nawierzchni.

Ostrzeżenia IMGW obowiązują w określonych godzinach i mogą być aktualizowane w zależności od rozwoju sytuacji pogodowej.

