Mróz wraca z pełną siłą. Alerty dla kilku województw
Środa, 25 lutego, przyniesie oblodzenia i silniejszy mróz. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części kraju, a w nocy temperatura lokalnie spadnie nawet do -10°C. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.
Alerty IMGW przed oblodzeniem i mrozem do -10°C. Ostrzeżenia dla kilku województw
W środę, 25 lutego 2026 r., Polska pozostanie pod wpływem chłodnych mas powietrza z północy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla części kraju. W nocy temperatura lokalnie spadnie nawet do -10°C.
Sytuację pogodową kształtuje rozległy wyż rozciągający się od południa Europy po Skandynawię. Układ ten sprzyja napływowi chłodnego powietrza z północy. W ciągu dnia przeważać będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Najwięcej słońca prognozowane jest na zachodzie, w centrum i na północy kraju.
W wielu regionach możliwe są słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie wystąpi śnieg. Sucha aura utrzyma się głównie na zachodzie i północnym zachodzie.
Prognoza temperatur
Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od -2 do 0°C. W centrum i na Pomorzu Gdańskim termometry pokażą od 3 do 5°C. Na południu około 7°C, a najcieplej będzie na zachodzie – do 9°C.
W większych miastach prognozowane są m.in.:
– 9°C w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim,
– 4°C w Warszawie, Toruniu i Kielcach,
– 2°C w Gdańsku i Lublinie,
– -1°C w Suwałkach.
Wiatr będzie przeważnie słaby. Silniejsze porywy, do 55 km/h, możliwe są w wysokich partiach Karpat.
W nocy ze środy na czwartek temperatura spadnie wyraźnie poniżej zera. W kotlinach karpackich prognozowane jest nawet -10°C. Na wschodzie i północnym wschodzie od -9 do -6°C. Najłagodniejsza noc czeka mieszkańców zachodu i wybrzeża, gdzie temperatura wyniesie od 0 do 2°C.
Dodatkowym utrudnieniem będą lokalne mgły w centrum i na południu kraju, ograniczające widzialność do około 400 metrów.
Gdzie jest niebezpiecznie?
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla całego województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty obejmują również wybrane powiaty w województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim.
Niebezpieczne warunki mogą wystąpić m.in. w aglomeracji warszawskiej, w Trójmieście, w rejonie Siedlec, Grudziądza i Brodnicy. Zamarzanie mokrych nawierzchni po wcześniejszych opadach może powodować gołoledź.
Co to oznacza dla Ciebie?
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w godzinach porannych i nocnych. Śliskie drogi oraz chodniki zwiększają ryzyko poślizgów i kolizji.
Warto dostosować prędkość do warunków, zachować większy odstęp od innych pojazdów oraz uważać podczas poruszania się pieszo. Niskie temperatury mogą także wpłynąć na instalacje wodne i stan nawierzchni.
Ostrzeżenia IMGW obowiązują w określonych godzinach i mogą być aktualizowane w zależności od rozwoju sytuacji pogodowej.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.