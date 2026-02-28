MSZ alarmuje: „Nie jedź do ZEA”. Trwa operacja militarna, przestrzeń powietrzna zamykana

28 lutego 2026 23:28

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dla podróżnych. W związku z szeroko zakrojoną operacją militarną na Bliskim Wschodzie odradzane są wszelkie podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Część przestrzeni powietrznej w regionie została zamknięta dla ruchu cywilnego.

Fot. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Konflikt w regionie eskaluje

Jak informuje profil „Polak za granicą”, w wielu krajach Bliskiego Wschodu wstrzymano lub ograniczono ruch lotniczy. Sytuacja bezpieczeństwa zmienia się dynamicznie, a kolejne państwa podejmują decyzje o zamykaniu przestrzeni powietrznej.

MSZ jednoznacznie apeluje o rezygnację z wyjazdów do ZEA. Ostrzeżenie ma charakter prewencyjny, jednak skala działań wojskowych w regionie wskazuje na podwyższone ryzyko dalszej destabilizacji.

Jeśli jesteś w ZEA – zabezpiecz dokumenty i zarejestruj się

Osoby, które już przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, powinny:

– zabezpieczyć dokumenty i środki finansowe,
– mieć przy sobie paszport, naładowany telefon oraz podstawowe leki,
– na bieżąco śledzić komunikaty lokalnych władz,
– zarejestrować się w systemie Odyseusz prowadzonym przez MSZ.

System Odyseusz umożliwia szybki kontakt z obywatelami w sytuacjach kryzysowych i ułatwia działania konsularne.

Kontakt z konsulem w Abu Zabi

W przypadku potrzeby pomocy konsularnej należy kontaktować się z placówką RP w Abu Zabi:

Telefon: +971 50 662 6151
E-mail: abuzabi.amb.rk@msz.gov.pl

MSZ podkreśla, że sytuacja w regionie jest rozwojowa i może ulegać gwałtownym zmianom. Decyzje o podróżach należy podejmować z najwyższą ostrożnością.

Apel do podróżnych

Resort spraw zagranicznych przypomina, by przed wyjazdem zawsze sprawdzać aktualne ostrzeżenia i komunikaty bezpieczeństwa. W obecnych warunkach każda podróż do regionu Bliskiego Wschodu wiąże się z podwyższonym ryzykiem.

Komunikat jest jednoznaczny: teraz nie jest dobry moment na wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

