MSZ alarmuje: „Nie jedź do ZEA”. Trwa operacja militarna, przestrzeń powietrzna zamykana
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dla podróżnych. W związku z szeroko zakrojoną operacją militarną na Bliskim Wschodzie odradzane są wszelkie podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Część przestrzeni powietrznej w regionie została zamknięta dla ruchu cywilnego.
Konflikt w regionie eskaluje
Jak informuje profil „Polak za granicą”, w wielu krajach Bliskiego Wschodu wstrzymano lub ograniczono ruch lotniczy. Sytuacja bezpieczeństwa zmienia się dynamicznie, a kolejne państwa podejmują decyzje o zamykaniu przestrzeni powietrznej.
MSZ jednoznacznie apeluje o rezygnację z wyjazdów do ZEA. Ostrzeżenie ma charakter prewencyjny, jednak skala działań wojskowych w regionie wskazuje na podwyższone ryzyko dalszej destabilizacji.
Jeśli jesteś w ZEA – zabezpiecz dokumenty i zarejestruj się
Osoby, które już przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, powinny:
– zabezpieczyć dokumenty i środki finansowe,
– mieć przy sobie paszport, naładowany telefon oraz podstawowe leki,
– na bieżąco śledzić komunikaty lokalnych władz,
– zarejestrować się w systemie Odyseusz prowadzonym przez MSZ.
System Odyseusz umożliwia szybki kontakt z obywatelami w sytuacjach kryzysowych i ułatwia działania konsularne.
Kontakt z konsulem w Abu Zabi
W przypadku potrzeby pomocy konsularnej należy kontaktować się z placówką RP w Abu Zabi:
Telefon: +971 50 662 6151
E-mail: abuzabi.amb.rk@msz.gov.pl
MSZ podkreśla, że sytuacja w regionie jest rozwojowa i może ulegać gwałtownym zmianom. Decyzje o podróżach należy podejmować z najwyższą ostrożnością.
Apel do podróżnych
Resort spraw zagranicznych przypomina, by przed wyjazdem zawsze sprawdzać aktualne ostrzeżenia i komunikaty bezpieczeństwa. W obecnych warunkach każda podróż do regionu Bliskiego Wschodu wiąże się z podwyższonym ryzykiem.
Komunikat jest jednoznaczny: teraz nie jest dobry moment na wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.