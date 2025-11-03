MSZ bije na alarm. Pilne ostrzeżenie dla Polaków. Potraktuj to poważnie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dla wszystkich planujących podróż do Tanzanii. Jak poinformował resort, sytuacja w kraju gwałtownie się pogarsza po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które doprowadziły do fali protestów i starć z siłami porządkowymi.
MSZ odradza wszelkie podróże, które nie są absolutnie konieczne, i apeluje, by Polacy unikać zgromadzeń publicznych, tłumów oraz demonstracji, które mogą przerodzić się w zamieszki.
Wprowadzona godzina policyjna i odwołane loty
Władze Tanzanii ogłosiły godzinę policyjną w Dar es Salaam. To reakcja na eskalację napięcia po ogłoszeniu, że urzędująca prezydent Samia Suluhu Hassan zdobyła aż 97,6 procent głosów. Jej kontrkandydaci zostali wcześniej wykluczeni z wyborów, co wywołało gniew społeczeństwa i protesty w wielu regionach kraju.
Według niepotwierdzonych informacji opozycji, w starciach zginęło już nawet 800 osób, choć rząd Tanzanii zaprzecza tym doniesieniom.
MSZ ostrzega, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a powrót do Polski z Zanzibaru i innych regionów kraju jest utrudniony. Wielu turystów utknęło na lotniskach, gdyż loty są masowo odwoływane, a internet został całkowicie wyłączony.
– Sytuacja jest napięta. Sklepy i stacje benzynowe są zamknięte, a bez dostępu do internetu trudno nawet kupić bilet lotniczy – relacjonowała jedna z Polek, która zdołała wrócić do kraju. – Po nas wszystkie loty zostały odwołane, a na Zanzibarze wygląda to bardzo podobnie – dodała.
MSZ apeluje do Polaków o rozwagę
Resort dyplomacji prosi, aby Polacy przebywający w Tanzanii zarejestrowali się w systemie Odyseusz, co pozwoli na szybki kontakt w sytuacjach kryzysowych. Ministerstwo zaleca także monitorowanie komunikatów lokalnych służb i unikanie miejsc, w których gromadzą się ludzie.
MSZ przypomina, że podczas zamieszek policja może używać gazu łzawiącego oraz innych środków przymusu, dlatego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i rozsądku.
Co to oznacza dla podróżnych
Osoby planujące wyjazd do Tanzanii powinny zrezygnować z podróży do odwołania ostrzeżenia. Ci, którzy już przebywają w kraju, powinni pozostać w hotelach, unikać wychodzenia po zmroku i kontaktu z tłumem.
Eksperci ostrzegają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, dlatego MSZ będzie na bieżąco aktualizować komunikaty dla turystów.
Polacy, którzy mają bilety do Tanzanii w najbliższych dniach, powinni kontaktować się z biurami podróży i liniami lotniczymi w celu zmiany rezerwacji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.