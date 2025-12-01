MSZ bije na alarm! Stanowczo odradza podróże. Sytuacja jest poważna
MSZ wydało pilne ostrzeżenie dotyczące jednego z państw na zachodzie, stanowczo odradzając wszelkie podróże. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert, a służby apelują do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności i rejestrację w systemach bezpieczeństwa.
MSZ ostrzega: „Stanowczo odradzamy wszelkie podróże”. Alert RCB dla Polaków w Wenezueli
Wenezuela ponownie staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych kierunków na mapie świata. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilny komunikat, w którym „stanowczo odradza wszelkie podróże” do tego kraju. Ostrzeżenie objęło również popularne wśród turystów wyspy, w tym Margaritę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB do wszystkich użytkowników polskich kart SIM przebywających na terytorium Wenezueli.
Resort dyplomacji zwrócił uwagę na rosnące napięcia militarne w regionie, zawieszanie połączeń lotniczych oraz ryzyko nagłego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa. W komunikacie MSZ wskazano, że z uwagi na koncentrację sił zbrojnych, chaos polityczny oraz ograniczony dostęp do transportu, podróż do Wenezueli – nawet w celach turystycznych – staje się wyjątkowo ryzykowna. Zalecenie dotyczy również sąsiednich wysp należących do tej samej strefy wypoczynkowej.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już w poniedziałek wieczorem poinformowało o wysłaniu alarmu do Polaków, którzy w chwili nadania znajdowali się w kraju rządzonym przez Nicolasa Maduro. W komunikacie znalazł się również apel o natychmiastową rejestrację w systemie Odyseusz, co ma umożliwić MSZ szybki kontakt w sytuacjach kryzysowych.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że apel o unikanie podróży wynika z realnego zagrożenia. Zwrócił uwagę, że rejestrowanie się w systemie Odyseusz to „kilka sekund, które mogą zdecydować o bezpieczeństwie”. W komunikacie na stronie ministerstwa zamieszczono także numer telefonu alarmowego oraz adres e-mail dla Polaków przebywających na miejscu.
Na decyzję polskiej dyplomacji wpływ mają także wydarzenia na linii USA – Wenezuela. W ostatnich dniach prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał linie lotnicze i pilotów do traktowania wenezuelskiej przestrzeni powietrznej jako zamkniętej. Według doniesień „Wall Street Journal”, Donald Trump miał w rozmowie telefonicznej ostrzec Nicolasa Maduro, że jeśli nie odda władzy, Waszyngton „rozważy użycie innych środków”, w tym potencjalnej interwencji siłowej.
Sytuację dodatkowo zaognia decyzja Departamentu Stanu USA o uznaniu wenezuelskiego Cartel de los Soles – grupy, której członkami mają być wysokiej rangi urzędnicy reżimu Maduro – za organizację terrorystyczną. Władze w Caracas odpierają zarzuty, twierdząc, że Amerykanie próbują doprowadzić do zmiany władzy pod pretekstem walki z narkobiznesem, a celem jest przejęcie kontroli nad ogromnymi złożami ropy naftowej.
W związku z narastającym napięciem MSZ apeluje, by do odwołania nie planować żadnych podróży do Wenezueli. Polacy, którzy już znajdują się na jej terenie, powinni pozostawać w kontakcie z polską placówką konsularną i monitorować bieżące komunikaty bezpieczeństwa.
