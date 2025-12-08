MSZ ostrzega Polaków. Popularny kierunek wyjazdowy stał się strefą ryzyka
Polskie MSZ wydało pilne ostrzeżenie dla osób planujących podróż do Tajlandii. Eskalacja walk na granicy z Kambodżą, ewakuacje cywilów i zamknięte przejścia graniczne sprawiły, że popularny kierunek turystyczny znalazł się w strefie wysokiego ryzyka.
MSZ ostrzega Polaków przed podróżą do Tajlandii. Eskalacja konfliktu przy granicy z Kambodżą
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dla osób planujących podróż do Tajlandii. Wskazano na zagrożenia związane z ponownym wzrostem napięcia militarnego na granicy z Kambodżą. Region, który Polacy odwiedzają masowo, stał się areną intensywnych starć, a sytuacja szybko się zmienia.
Konflikt przy granicy Tajlandii i Kambodży ponownie eskaluje
W ostatnich dniach doszło do wznowienia regularnych walk między tajskimi a kambodżańskimi siłami. Konflikt, który trwa od ponad stu lat, dotyczy spornych terenów w rejonie świątyń Preah Vihear i kompleksu Prasat Ta Muen Thom. Tajlandia oskarżyła Kambodżę o naruszenie zawieszenia broni, a Kambodża odpowiedziała, że to tajskie wojska sprowokowały ataki.
Rząd Tajlandii poinformował, że z terenów przygranicznych ewakuowano około 70 procent mieszkańców. Ofiary walk to zarówno żołnierze, jak i cywile. W ciągu ostatnich miesięcy starcia doprowadziły do śmierci kilkudziesięciu osób i przemieszczenia setek tysięcy ludzi. MSZ podkreśla, że ryzyko dalszej eskalacji jest realne.
MSZ przypomina wcześniejsze ostrzeżenia i rozszerza listę niebezpiecznych regionów
Polski resort dyplomacji od dawna odradzał podróże w rejony przygraniczne Tajlandii. Aktualny komunikat rozszerza listę obszarów objętych ryzykiem o prowincję Ubon Ratchathani. Wcześniej ostrzeżenia dotyczyły Surin i Sisaket — regionów, w których dodatkowym zagrożeniem pozostają miny lądowe.
MSZ przypomina także, że od lat niezalecane są podróże do południowych prowincji kraju: Pattani, Yala, Narathiwat i Songkhla. W regionie dochodzi do zamachów terrorystycznych oraz starć związanych z działalnością separatystów. Lokalne władze często wprowadzają tam stan wyjątkowy, co wiąże się z intensywnymi kontrolami i ograniczeniami przemieszczania.
Zalecenia MSZ dla osób planujących wyjazd
Resort przypomina, aby przed podróżą zarejestrować się w systemie Odyseusz. To narzędzie umożliwia szybki kontakt służb konsularnych z Polakami w sytuacji kryzysowej, co w kontekście obecnych wydarzeń nabiera szczególnego znaczenia. MSZ podkreśla, że ostrzeżenia nie blokują wyjazdów, ale decyzja o nich wiąże się z odpowiedzialnością za własne bezpieczeństwo.
Co to oznacza dla polskich turystów?
Eskalacja konfliktu oznacza konieczność unikania terenów przygranicznych, śledzenia komunikatów miejscowych władz i bezwarunkowego stosowania się do instrukcji służb. Zamknięcie przejść lądowych z Kambodżą powoduje również możliwe utrudnienia w przemieszczaniu się i zmianę planów wakacyjnych.
Sytuacja przy granicy Tajlandii i Kambodży jest dynamiczna i obciążona wysokim ryzykiem. Polskie MSZ apeluje o ostrożność, rezygnację z podróży w zagrożone regiony oraz bieżące monitorowanie komunikatów. Konflikt, który od lat tli się w tle, ponownie wybuchł, a jego skutki odczuwają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.