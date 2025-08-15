MSZ reaguje na skandaliczny incydent podczas meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa. Jest ostro
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostro skrytykowało zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa. Jak poinformowano w komunikacie, Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu spotkał się dziś z Ambasadorem Izraela, Ya’akovem Finkelsteinem, aby wyrazić głębokie oburzenie treścią transparentu wywieszonego przez izraelskich kibiców. Podczas rozmowy przedstawiciel polskiej dyplomacji podziękował za jednoznaczne potępienie incydentu przez Ambasadę Izraela.
„MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa. Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ rozmawiał dziś w tej sprawie z Ambasadorem Izraela Ya’akovem Finkelsteinem. Przekazał Panu Ambasadorowi wyrazy najwyższego oburzenia z powodu skandalicznej treści wywieszonego przez izraelskich kibiców transparentu, dziękując jednocześnie za jego jednoznaczne potępienie przez Ambasadę. Także Ambasador Polski w Izraelu będzie rozmawiał o tym haniebnym incydencie z tamtejszym MSZ. Relacje polsko-izraelskie nie mogą być – i nie będą – niszczone przez ekstremistów.
W przekonaniu, że ani na stadionach sportowych, ani poza nimi nie ma miejsca na przemoc i mowę nienawiści, wzywamy do stosownej reakcji na ten incydent władze UEFA.”
Ministerstwo zapowiedziało, że również Ambasador Polski w Izraelu poruszy tę sprawę w rozmowie z tamtejszym MSZ. Jak podkreślono, pojedyncze akty nienawiści nie mogą wpływać na stosunki polsko–izraelskie, które – według deklaracji – nie będą niszczone przez działania ekstremistów.
W oświadczeniu resortu znalazł się także apel o stanowczą reakcję władz UEFA na to zdarzenie. MSZ podkreśliło, że zarówno na stadionach, jak i poza nimi, nie ma miejsca na przemoc, mowę nienawiści czy inne przejawy dyskryminacji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.