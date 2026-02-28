MSZ: „Sytuacja zmienia się co chwilę”. Rząd ostrzega przed wyjazdami na Bliski Wschód
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilny komunikat w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie. Resort podkreśla, że wydarzenia zmieniają się z godziny na godzinę i apeluje o poważne traktowanie rządowych ostrzeżeń dotyczących podróży.
„Sytuacja zmienia się co chwilę” – przekazało MSZ, przypominając, że od wielu tygodni rekomendowano powstrzymanie się od wyjazdów do krajów regionu.
Apel o rozwagę
Resort dyplomacji zwrócił uwagę, że aktualne napięcia potwierdzają zasadność wcześniejszych ostrzeżeń. W komunikacie podkreślono, że wyjazdy do państw Bliskiego Wschodu wiążą się obecnie z podwyższonym ryzykiem, a sytuacja bezpieczeństwa może pogarszać się nagle i bez uprzedzenia.
MSZ wyraziło nadzieję, że tym razem ostrzeżenia będą traktowane z należytą powagą.
Wicepremier monitoruje sytuację
Jak poinformowano, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na bieżąco śledzi rozwój wydarzeń w regionie. Rząd pozostaje w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi i analizuje sytuację pod kątem bezpieczeństwa polskich obywateli.
Możliwe kolejne komunikaty
Wobec rosnących napięć nie można wykluczyć dalszych zaleceń lub decyzji dotyczących podróży. MSZ przypomina o konieczności śledzenia oficjalnych komunikatów oraz rejestrowania wyjazdów w systemie Odyseusz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.