MSZ: „Sytuacja zmienia się co chwilę”. Rząd ostrzega przed wyjazdami na Bliski Wschód

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilny komunikat w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie. Resort podkreśla, że wydarzenia zmieniają się z godziny na godzinę i apeluje o poważne traktowanie rządowych ostrzeżeń dotyczących podróży.

„Sytuacja zmienia się co chwilę” – przekazało MSZ, przypominając, że od wielu tygodni rekomendowano powstrzymanie się od wyjazdów do krajów regionu.

Apel o rozwagę

Resort dyplomacji zwrócił uwagę, że aktualne napięcia potwierdzają zasadność wcześniejszych ostrzeżeń. W komunikacie podkreślono, że wyjazdy do państw Bliskiego Wschodu wiążą się obecnie z podwyższonym ryzykiem, a sytuacja bezpieczeństwa może pogarszać się nagle i bez uprzedzenia.

MSZ wyraziło nadzieję, że tym razem ostrzeżenia będą traktowane z należytą powagą.

Wicepremier monitoruje sytuację

Jak poinformowano, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na bieżąco śledzi rozwój wydarzeń w regionie. Rząd pozostaje w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi i analizuje sytuację pod kątem bezpieczeństwa polskich obywateli.

Możliwe kolejne komunikaty

Wobec rosnących napięć nie można wykluczyć dalszych zaleceń lub decyzji dotyczących podróży. MSZ przypomina o konieczności śledzenia oficjalnych komunikatów oraz rejestrowania wyjazdów w systemie Odyseusz.

