MSZ ujawnia najnowsze informacje. Białoruś nie zgodziła się na uwolnienie Poczobuta
Mimo ogłoszenia przez władze Białorusi ułaskawienia 123 więźniów politycznych, wśród nich nie ma Andrzeja Poczobuta. Polska dyplomacja potwierdza, że działacz polskiej mniejszości wciąż przebywa w łagrze i zapewnia, że zabiegi o jego uwolnienie trwają.
Co się zmienia?
Reżim w Mińsku poinformował o zwolnieniu z kolonii karnych i aresztów ponad stu osób skazanych w ostatnich latach w procesach dotyczących m.in. rzekomego szpiegostwa czy działalności ekstremistycznej. Wśród ułaskawionych znaleźli się znani opozycjoniści oraz jeden obywatel Polski. Brakuje jednak nazwiska Andrzeja Poczobuta, którego sprawa od lat pozostaje przedmiotem działań dyplomatycznych Polski i partnerów międzynarodowych.
Fakty i tło sprawy
Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku, a w 2023 roku białoruski sąd skazał go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Zarzuty dotyczyły „działalności szkodzącej interesom państwa”, w tym publikacji na temat sytuacji społecznej i politycznej na Białorusi. Organizacje międzynarodowe od początku wskazują, że jego sprawa ma charakter polityczny, a celem było wyeliminowanie go z życia publicznego.
Wśród zwolnionych osób znalazł się m.in. noblista Alaś Bialacki, Wiktar Babaryka, Maria Kalesnikawa oraz obywatel Polski Raman Hałuza. Mimo to Andrzej Poczobut wciąż przebywa w łagrze w Nowopołocku. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że Polska nie ustaje w działaniach na rzecz jego uwolnienia. Podkreślił, że rozmowy trwają i pojawiły się propozycje dotyczące Poczobuta, których ten nie zaakceptował.
Wewiór nie ujawnił szczegółów dotyczących negocjacji ani możliwych warunków zaproponowanych przez białoruskie władze. MSZ podtrzymuje, że sprawa pozostaje priorytetem i jest przedmiotem działań prowadzonych wspólnie z partnerami zagranicznymi.
Co to oznacza dla czytelnika?
Brak Andrzeja Poczobuta na liście uwolnionych pokazuje, że sytuacja więźniów politycznych na Białorusi pozostaje trudna, a decyzje władz są selektywne i obarczone kontekstem politycznym. Dla rodzin i środowisk wspierających działacza to sygnał, że konieczna jest dalsza presja dyplomatyczna. Sprawa może wrócić na agendę międzynarodową, zwłaszcza w kontekście relacji między Mińskiem a państwami europejskimi.
Pomimo informacji o ułaskawieniach ponad stu osób Andrzej Poczobut nadal pozostaje w białoruskim łagrze. Polska dyplomacja deklaruje ciągłe zaangażowanie w jego sprawę, ale na razie nie ma decyzji o jego uwolnieniu. Sytuacja podkreśla, jak złożone pozostają relacje między Brukselą, Mińskiem i Warszawą w kontekście praw człowieka i represji politycznych.
