MSZ wydało pilny komunikat. Do tych krajów lepiej teraz nie jechać
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało ważne ostrzeżenie dla podróżnych. Chodzi o region Afryki, gdzie wykryto nowe ognisko groźnego wirusa Ebola. Sytuacja jest na tyle poważna, że resort odradza wszelkie wyjazdy do części trzech państw.
Światowa Organizacja Zdrowia ocenia zagrożenie regionalne jako wysokie.
MSZ ostrzega przed podróżami do Afryki
Komunikat dotyczy terenów przygranicznych Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy oraz Sudanu Południowego. To właśnie tam wykryto nowe przypadki zakażeń wirusem Ebola.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że dla tego obszaru obowiązuje 4. poziom ostrzeżenia, czyli najwyższy w skali resortu. Oznacza to rekomendację rezygnacji ze wszystkich podróży do wskazanych regionów.
WHO alarmuje. Ryzyko uznano za wysokie
Według Światowej Organizacji Zdrowia sytuacja epidemiologiczna w regionie staje się coraz bardziej niebezpieczna. WHO ocenia ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie zarówno w Demokratycznej Republice Konga, jak i w Ugandzie.
Władze sanitarne podkreślają, że liczba zakażeń stale rośnie, a wirus pojawia się na kolejnych terenach.
W niedzielę WHO poinformowała, że epidemia osiągnęła poziom międzynarodowego zagrożenia zdrowia publicznego po potwierdzeniu nowych przypadków w Ugandzie.
Setki podejrzanych zakażeń i ofiary śmiertelne
Z najnowszych danych wynika, że od początku epidemii w Demokratycznej Republice Konga zmarło już co najmniej 131 osób. Liczba podejrzanych przypadków przekroczyła 500.
Najwięcej zakażeń wykryto w prowincji Ituri, jednak wirus pojawił się już także w sąsiednich regionach, między innymi w Kiwu Północnym.
Nie ma skutecznej szczepionki na ten wariant
Szczególne obawy budzi fakt, że obecnie rozprzestrzeniający się wariant wirusa nie ma skutecznego leczenia ani dostępnej szczepionki.
Ebola jest bardzo niebezpieczną chorobą zakaźną. Wirus przenosi się przez kontakt z płynami ustrojowymi zakażonej osoby i może prowadzić do ciężkich powikłań oraz śmierci.
To kolejna epidemia w tym regionie
Demokratyczna Republika Konga zmaga się z epidemiami Eboli od dekad. Obecny wybuch choroby jest już 17. od momentu odkrycia wirusa w 1976 roku.
Najtragiczniejsza epidemia miała miejsce w latach 2018-2020. Wtedy we wschodniej części kraju zmarło ponad tysiąc osób.
Co to oznacza dla podróżnych?
Osoby planujące wyjazdy do Afryki powinny na bieżąco śledzić komunikaty MSZ oraz WHO. Resort apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i rezygnację z podróży do regionów objętych ostrzeżeniami.
W przypadku osób przebywających już na miejscu zalecane jest ograniczenie kontaktów, unikanie dużych skupisk ludzi oraz ścisłe stosowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
