Multimilionerka Julia Wieniawa wywołała ognistą debatę: „Bieda to stan umysłu”
Julia Wieniawa, aktorka, influencerka i osoba medialnie rozpoznawalna, w trakcie wywiadu u Kuby Wojewódzkiego stwierdziła, że „bieda to stan umysłu”. Jej słowa natychmiast wywołały burzę w mediach społecznościowych i falę krytyki ze strony internautów. Wielu odbiorców zarzuca jej brak empatii i oderwanie od rzeczywistości.
Wieniawa przyznała, że wypowiedź jest jej przekonaniem – że sama od małego wiedziała, iż będzie mogła pozwolić sobie na to, czego zapragnie, i że ciężka praca jest jednym z kluczy do sukcesu. Podkreśliła jednocześnie, iż nie twierdzi, że to wystarczy, ale stan umysłu może zdaniem jej mieć znaczenie. naTemat.pl
Dlaczego taka wypowiedź wzbudziła aż tyle emocji?
-
Temat nierówności społecznych
W Polsce problem biedy i nierówności jest palący. Dla wielu osób realne zmagania z codziennością – brak pieniędzy, niestabilność zatrudnienia, trudność w dostępie do edukacji czy opieki medycznej – są czymś zupełnie innym niż „stan umysłu”. Gdy osoba publiczna mówi o biedzie w sposób, który wielu uzna za trywializujący, wywołuje opór i słusznie tak jest.
-
Rola celebrytów i odpowiedzialność publiczna
Osoby medialne mają znaczną siłę wpływu. Ich wypowiedzi docierają do szerokiego grona odbiorców, często kształtując poglądy. Stwierdzenie „bieda to stan umysłu” może być postrzegane jako bagatelizowanie trudności ludzi, którzy żyją w skrajnych warunkach i gdzie „myślenie pozytywne” to za mało.
-
Dyskusja o motywacji vs strukturalnych barierach
Pomiędzy tym, co możemy osiągnąć dzięki osobistym wyborom i motywacji, a tym, co determinowane jest przez systemowe czynniki – edukację, kapitał społeczny, dostęp do zasobów – istnieje duża przepaść. Wielu komentujących zauważa, że nawet ogromna siła woli nie wystarcza, gdy żyje się w systemie, który ogranicza możliwości.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.