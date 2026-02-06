Mundurowi ruszyli po pieniądze. Nawet 1800 zł dopłaty do mieszkania co miesiąc

To prawdziwy hit wśród funkcjonariuszy. Nowy program dopłat do mieszkań dla służb mundurowych bije rekordy popularności – wnioski złożyło aż 90% uprawnionych. Nic dziwnego, bo kwoty sięgające 1800 zł miesięcznie są wypłacane „na rękę”, bez podatku i bez względu na wysokość zarobków. Rząd liczy, że ten finansowy zastrzyk powstrzyma falę odejść z formacji.

Kto i ile dostanie? Pieniądze nie tylko dla policji

Świadczenie mieszkaniowe stanowi nową formę realizacji prawa do zakwaterowania dla funkcjonariuszy i jest elementem zmian w systemie wsparcia socjalnego. Choć faktyczne wypłaty rozpoczęły się w grudniu 2025 roku, obejmowały one także wyrównanie należne od lipca, co w praktyce przełożyło się na jednorazowe przelewy w wysokości kilku, a w niektórych przypadkach nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dla wielu osób było to istotne wsparcie finansowe, pozwalające na pokrycie wcześniejszych kosztów związanych z wynajmem lub utrzymaniem mieszkania.

Miesięczna wysokość świadczenia została uzależniona od miejsca pełnienia służby i odzwierciedla lokalne koszty życia oraz rynku najmu. Im droższa miejscowość lub aglomeracja, tym wyższa kwota dopłaty. W praktyce oznacza to, że świadczenie mieści się w przedziale od około 900 do 1800 zł miesięcznie, a jego celem jest częściowe zrekompensowanie wydatków ponoszonych na zakwaterowanie w różnych częściach kraju.

Programem objęci są funkcjonariusze:

Koniec z czekaniem latami na „przydział”

Największą zmianą jest elastyczność. Przez lata funkcjonariusze byli skazani na oczekiwanie w wieloletnich kolejkach na mieszkanie służbowe. Nowe przepisy dają im wybór. Zamiast liczyć na lokal z zasobów MSWiA, mogą wynająć mieszkanie na wolnym rynku lub spłacać kredyt, korzystając z comiesięcznej dopłaty.

Jest to element szerszej strategii ratowania kadr. Poza dopłatami do mieszkań, rząd wprowadził 25-procentowe podwyżki płac oraz ułatwienia w zwrocie kosztów dojazdu do pracy.

Dlaczego to takie ważne?

Służby mundurowe, szczególnie w dużych aglomeracjach jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, borykają się z ogromnymi brakami kadrowymi. Przy obecnych cenach najmu, pensja początkującego policjanta często nie wystarczała na samodzielne utrzymanie w metropolii. Dopłata rzędu 1800 zł realnie zmienia tę sytuację, czyniąc służbę konkurencyjną wobec sektora prywatnego.

