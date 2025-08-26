„Myślałem, że będzie łatwiej”. Trump rozczarowany próbami pojednania Rosji i Ukrainy
Donald Trump ponownie zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie i prób doprowadzenia do rozmów pokojowych. Amerykański prezydent ujawnił, że Władimir Putin unika spotkań z Wołodymyrem Zełenskim, ponieważ – jak stwierdził – „nie przepada za nim”. Trump przyznał, że liczył na łatwiejsze pojednanie Moskwy i Kijowa, jednak osobiste konflikty między przywódcami oraz kolejne rosyjskie ataki sprawiają, że przełom w negocjacjach wydaje się coraz trudniejszy.
Trump o relacjach Putina i Zełenskiego: „Nie przepadają za sobą”
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponownie zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie i swoich prób mediacji między Kijowem a Moskwą. Jak ujawnił, mimo licznych rozmów z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem, nie udało mu się doprowadzić do przełomu. Amerykański przywódca przyznał wprost, że rosyjski prezydent unika bezpośrednich spotkań z ukraińskim liderem, bo zwyczajnie „nie przepada za nim”.
Trump w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że każda próba rozmów kończy się tym samym scenariuszem – chwilowym optymizmem i kolejnymi rosyjskimi atakami na ukraińskie miasta. – Każda rozmowa z nim jest dobra, ale potem niestety bomby spadają na Kijów czy gdzieś indziej, a ja się wściekam z tego powodu – mówił, odnosząc się do Putina. Jednocześnie wyraził przekonanie, że wojna w końcu się zakończy, choć – jak stwierdził – „na wojnie dzieją się dziwne rzeczy”.
Prezydent USA zapowiedział, że wciąż widzi możliwość zorganizowania spotkania Zełenski–Putin, choć otwarcie przyznał, że może ono nigdy nie dojść do skutku. – Naprawdę nie przepadają za sobą. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że łatwiej będzie pojednać Rosję i Ukrainę. Okazuje się jednak, że istnieją poważne konflikty osobowości między Putinem a Zełenskim – ocenił.
Po rozmowie z Trumpem Wołodymyr Zełenski podkreślił gotowość Ukrainy do rozmów pokojowych, ale tylko pod warunkiem, że obejmą one kwestię zwrotu okupowanych terytoriów i powrót uprowadzonych przez Rosję ukraińskich dzieci. Równocześnie wskazał, że ponad 30 państw – w tym państwa UE, Kanada czy Japonia – zadeklarowało wsparcie dla Kijowa w zakresie gwarancji bezpieczeństwa.
Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę politycznie, militarnie i finansowo, ale wykluczył możliwość wysłania amerykańskich żołnierzy na jej terytorium. Tymczasem rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oskarżył Zełenskiego o blokowanie rozmów pokojowych, a Ukraina w odpowiedzi wezwała partnerów do wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Moskwy.
