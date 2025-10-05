Myśliwce F-35 nad Polską! Sojusznicze myśliwce już od dziś, wzmacniamy obronę naszego nieba.
Sojusznicze wsparcie w obronie powietrznej, już 6 października na polskim niebie pojawią się nowoczesne myśliwce F-35 Królestwa Norwegii.
Maszyny przylecą w ramach współpracy sojuszniczej, by wzmocnić obronę powietrzną i potwierdzić solidarność NATO wobec rosnących zagrożeń w regionie.
Minister obrony narodowej podkreślił, że obecność norweskich F-35 to jasny sygnał gotowości do wspólnej obrony wschodniej flanki Sojuszu. Polska od dawna współpracuje z Norwegią w ramach misji patrolowych, a tym razem wsparcie sojuszników ma szczególny wymiar w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej.
Nowoczesne samoloty bojowe wezmą udział w ćwiczeniach oraz działaniach patrolowych nad polskim terytorium. To nie tylko pokaz siły, ale także praktyczna demonstracja zdolności NATO do szybkiego reagowania i zacieśniania współpracy wojskowej.
Dla Polski obecność F-35 ma znaczenie symboliczne i strategiczne. To dowód, że sojusznicy traktują bezpieczeństwo naszego kraju priorytetowo i są gotowi wspierać je najnowocześniejszym sprzętem wojskowym. W obliczu narastających zagrożeń militarnych w Europie, takie wsparcie ma kluczowe znaczenie dla stabilności całego regionu.
Polskie władze podkreślają, że misja norweskich myśliwców to nie jednorazowa akcja, lecz element długofalowej strategii. NATO konsekwentnie wzmacnia swoją obecność na wschodniej flance, a F-35 stają się jednym z najważniejszych symboli tej polityki.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
