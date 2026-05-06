Na ten dzień czekała cała Polska. Zapadł wyrok po tragedii 8-letniego Kamilka

6 maja 2026 12:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sprawa, która wstrząsnęła całą Polską, doczekała się rozstrzygnięcia. Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok wobec osób odpowiedzialnych za dramat 8-letniego Kamilka.

Ojczym chłopca, Dawid B., usłyszał karę 25 lat więzienia. Sąd uznał go za winnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Z ustaleń wynika, że dziecko było brutalnie traktowane – bite, polewane wrzątkiem i rzucane na rozgrzaną powierzchnię.

Na ławie oskarżonych zasiadła także matka Kamilka. Kobieta została skazana na 16 lat więzienia za pomocnictwo oraz brak reakcji na przemoc wobec dziecka. Wyroki w tej sprawie nie są jeszcze prawomocne.

Do tragedii doszło w 2023 roku. Chłopiec trafił do szpitala na początku kwietnia po interwencji swojego biologicznego ojca. Lekarze przez ponad miesiąc walczyli o jego życie, jednak obrażenia były zbyt rozległe.

Jak informował rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność wielu narządów. Doprowadziły do niej ciężkie oparzenia i poważne zakażenie organizmu, będące skutkiem długo nieleczonych ran.

Śmierć Kamilka wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. W odpowiedzi wprowadzono przepisy określane jako „lex Kamilek”. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę dzieci i zobowiązują placówki do stosowania szczególnych standardów bezpieczeństwa.

Temat wciąż jest aktualny. W kwietniu 2026 roku Rzecznik Praw Dziecka zaproponował kolejne zmiany w przepisach. Jednym z pomysłów jest powołanie specjalnych zespołów przy wojewodach, które zajmowałyby się sprawami z udziałem dzieci.

