Na ten dzień czekała cała Polska. Zapadł wyrok po tragedii 8-letniego Kamilka
Sprawa, która wstrząsnęła całą Polską, doczekała się rozstrzygnięcia. Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok wobec osób odpowiedzialnych za dramat 8-letniego Kamilka.
Ojczym chłopca, Dawid B., usłyszał karę 25 lat więzienia. Sąd uznał go za winnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Z ustaleń wynika, że dziecko było brutalnie traktowane – bite, polewane wrzątkiem i rzucane na rozgrzaną powierzchnię.
Na ławie oskarżonych zasiadła także matka Kamilka. Kobieta została skazana na 16 lat więzienia za pomocnictwo oraz brak reakcji na przemoc wobec dziecka. Wyroki w tej sprawie nie są jeszcze prawomocne.
Do tragedii doszło w 2023 roku. Chłopiec trafił do szpitala na początku kwietnia po interwencji swojego biologicznego ojca. Lekarze przez ponad miesiąc walczyli o jego życie, jednak obrażenia były zbyt rozległe.
Jak informował rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność wielu narządów. Doprowadziły do niej ciężkie oparzenia i poważne zakażenie organizmu, będące skutkiem długo nieleczonych ran.
Śmierć Kamilka wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. W odpowiedzi wprowadzono przepisy określane jako „lex Kamilek”. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę dzieci i zobowiązują placówki do stosowania szczególnych standardów bezpieczeństwa.
Temat wciąż jest aktualny. W kwietniu 2026 roku Rzecznik Praw Dziecka zaproponował kolejne zmiany w przepisach. Jednym z pomysłów jest powołanie specjalnych zespołów przy wojewodach, które zajmowałyby się sprawami z udziałem dzieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.