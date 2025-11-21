Naboje karabinowe na torach. Policja ujawnia jak zostały zamontowane
Na remontowanym odcinku torów pod Ostrowem Wielkopolskim doszło do niepokojącego incydentu, który postawił na nogi służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej. Policja potwierdza, że ktoś celowo podłożył na torach tzw. ślepe naboje karabinowe. Mundurowi nie mają wątpliwości — to próba prowokacji i testowania reakcji służb.
Jak przekazała Wielkopolska Policja, zgłoszenie trafiło do nich dzięki czujności pracowników PKP oraz ekipy prowadzącej prace remontowe. Natychmiast na miejsce skierowano specjalną grupę śledczą, która zabezpieczyła teren i rozpoczęła analizę dowodów.
Według rzecznika wojewódzkiej komendy policji, mł. insp. Andrzeja Borowiaka, sprawa traktowana jest niezwykle poważnie. „Dziękujemy za czujność. Znajdziemy osobę odpowiedzialną i pociągniemy ją do odpowiedzialności karnej” — podkreślił.
Incydent wywołał ogromne poruszenie również w kontekście ostatnich wydarzeń na polskiej kolei. W połowie listopada doszło do dwóch aktów dywersji na torach między Warszawą a Lublinem — podłożone ładunki wybuchowe uszkodziły infrastrukturę w Mice i w okolicach stacji Gołąb. W piątek premier Donald Tusk ostrzegł w Sejmie przed narastającą aktywnością rosyjskich służb i prowokatorów, wskazując, że ich celem jest destabilizacja państwa i zastraszanie Polaków.
Dzisiejsze zdarzenie pod Ostrowem idealnie wpisuje się w ten niebezpieczny trend. Policja analizuje, czy mogło dojść do kolejnej próby wywołania paniki lub sprawdzenia gotowości operacyjnej polskich służb.
Mundurowi apelują o czujność, szczególnie do osób pracujących na kolei oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Każdy podejrzany przedmiot, pakunek czy nietypowe zachowanie w pobliżu torów powinno być natychmiast zgłaszane pod numer alarmowy 112.
Śledczy zapewniają — to tylko kwestia czasu, aż sprawca zostanie ustalony. W rejonie zwiększono patrole, a monitoring kolejowy jest analizowany klatka po klatce.
Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, mogą pojawić się kolejne środki bezpieczeństwa na trasach kolejowych w całym regionie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.