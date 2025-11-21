Naboje karabinowe na torach. Teren obstawiły służby

21 listopada 2025

Na remontowanym odcinku torów kolejowych w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego doszło do kolejnego niepokojącego incydentu. Technikom PKP udało się zauważyć i natychmiast zgłosić obecność ślepych nabojów karabinowych, które ktoś celowo rozmieścił na torowisku. Policja nie ma wątpliwości, że to nie przypadek, lecz celowa próba wywołania paniki i testowania tego, jak szybko i jakimi metodami reagują polskie służby.

Na miejsce skierowano specjalną grupę śledczą. Mundurowi zabezpieczyli teren i rozpoczęli analizę materiału dowodowego. Jak podkreśla młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, zgłoszenie otrzymano błyskawicznie dzięki czujności pracowników PKP i ekip remontowych. To właśnie ich reakcja pozwoliła zapobiec potencjalnie groźnej sytuacji i natychmiast uruchomić procedury bezpieczeństwa.

Według śledczych z Ostrowa wiele wskazuje na to, że ktoś celowo rozmieścił naboje, by sprawdzić reakcję służb i wywołać dodatkowe napięcie na polskiej kolei. Policja zapowiada, że sprawca zostanie ustalony i usłyszy zarzuty. Sprawę traktuje się niezwykle poważnie, bo podobne incydenty pojawiały się w ostatnich dniach w innych częściach kraju.

Warto przypomnieć, że między 15 a 17 listopada doszło do dwóch aktów sabotażu kolejowego – w Mice pod Garwolinem i w pobliżu stacji Gołąb na Lubelszczyźnie. W obu przypadkach doszło do uszkodzeń infrastruktury, w tym zniszczenia torów przez ładunki wybuchowe. W Polsce obowiązuje obecnie podwyższony poziom czujności służb, a działania antydywersyjne są prowadzone w trybie ciągłym.

Premier Donald Tusk w ostatnich dniach wprost przestrzegł przed zorganizowaną działalnością sabotażową, która – jak zaznaczył – wpisuje się w strategię rosyjskich operacji destabilizacyjnych. Wymienił serię ostatnich zdarzeń: wysadzenie torów, zniszczenia infrastruktury, atak propagandowy, a nawet pobicie polskiego ambasadora w Petersburgu. Zdaniem szefa rządu, Polska stała się celem tych działań właśnie dlatego, że jest dziś zbyt silna, by atakować ją w sposób jawny.

Odnalezienie nabojów na torach pod Ostrowem zwiększa obawy o to, że kolejne prowokacje mogą pojawiać się w różnych częściach kraju. Służby apelują o czujność, zgłaszanie podejrzanych przedmiotów i niebagatelizowanie żadnych niepokojących sygnałów. W obliczu wzmożonych zagrożeń każda reakcja obywateli może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kolei i podróżnych.

