Nad Polskę nadchodzi niebezpieczeństwo. RCB bije na alarm
Zima ponownie pokazuje swoje najgroźniejsze oblicze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że tylko jednego dnia dwie osoby zmarły w wyniku wychłodzenia organizmu. Jednocześnie synoptycy IMGW ostrzegają przed nadchodzącą falą silnych mrozów, która w najbliższych dniach obejmie większość kraju.
Wczoraj 2 osoby zmarły w wyniku wychłodzenia❗️
Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB w najbliższych dniach w większości kraju wystąpią silne mrozy.
Tragiczny bilans rośnie
Każda informacja o zgonach spowodowanych zimnem to sygnał, że zagrożenie jest realne i narasta wraz ze spadkiem temperatury. Wychłodzenie organizmu może doprowadzić do śmierci szybciej, niż wiele osób się spodziewa. Szczególnie niebezpieczne są noce i wczesne poranki, gdy temperatura spada najniżej.
Służby podkreślają, że do tragedii dochodzi nie tylko na ulicach. Wiele ofiar umiera w altankach, pustostanach, na klatkach schodowych, a także w niedogrzanych mieszkaniach.
Najbardziej zagrożeni są najsłabsi
Największe ryzyko dotyczy osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych oraz przebywających pod wpływem alkoholu. Alkohol daje złudne uczucie ciepła, a w rzeczywistości przyspiesza wychłodzenie organizmu. W takich warunkach nawet krótki pobyt na mrozie może zakończyć się tragedią.
RCB apeluje także o zwracanie uwagi na zwierzęta, które podczas silnych mrozów również są narażone na śmierć z powodu zimna.
Jak reagować, by ratować życie
Każda reakcja ma znaczenie. Jeśli ktoś widzi osobę leżącą na mrozie, śpiącą na przystanku lub w bramie, nie powinien przechodzić obojętnie. Wystarczy jeden telefon pod numer 112, aby uruchomić pomoc służb ratunkowych.
Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie siebie. Ciepłe ubranie, unikanie alkoholu, zabezpieczenie odkrytej skóry oraz regularny ruch znacząco zmniejszają ryzyko wychłodzenia.
Nadchodzą silne mrozy
Według prognoz IMGW w najbliższych dniach temperatura w wielu regionach kraju spadnie do bardzo niskich wartości. To oznacza, że ryzyko kolejnych tragedii będzie rosło. Służby apelują o szczególną ostrożność i wzajemną troskę.
Co to oznacza dla czytelnika
Każdy może mieć wpływ na to, czy bilans ofiar się zwiększy. Reakcja na pozornie błahą sytuację, zainteresowanie się sąsiadem czy zgłoszenie osoby potrzebującej pomocy może uratować życie. Zimą obojętność bywa śmiertelna.
Dwie kolejne ofiary wychłodzenia to dramatyczne ostrzeżenie. Nadchodzące mrozy sprawiają, że zagrożenie jest większe niż kiedykolwiek. RCB apeluje o czujność, empatię i reagowanie. Jedna decyzja, jeden telefon, może zdecydować o czyimś życiu.
