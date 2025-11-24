Nad Polskę nadciąga groźna gołoledź. IMGW ostrzega prawie cały kraj. Warunki mogą stać się skrajnie niebezpieczne
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenie pierwszego stopnia dla większości województw w Polsce. Od poniedziałkowego wieczoru aż do wtorkowego przedpołudnia kierowcy i piesi muszą przygotować się na wyjątkowo niebezpieczne warunki. Synoptycy prognozują słabe, ale groźne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mżawki, które mogą natychmiast zamarzać na powierzchni dróg i chodników, tworząc warunki sprzyjające wypadkom i upadkom.
IMGW wskazuje, że marznące opady będą pojawiać się okresami, co oznacza dynamiczną i trudną do przewidzenia sytuację na ulicach. W wielu miejscach gołoledź może powstać w ciągu kilku minut, zanim służby zdążą zareagować. Instytut apeluje, by na bieżąco śledzić aktualizacje alertów i komunikaty pogodowe, ponieważ sytuacja może szybko ulec zmianie.
Ostrzeżenia obowiązują od 18:00 w poniedziałek 24 listopada do 10:00 we wtorek 25 listopada. Z map IMGW wynika, że strefa zagrożenia obejmuje niemal cały środkowy i wschodni pas kraju – od Dolnego Śląska i Wielkopolski, przez Mazowsze i Łódzkie, aż po Lubelszczyznę i Podlasie. Jedynie północne regiony pozostają poza strefą alertów.
Eksperci przypominają, że marznące opady należą do najniebezpieczniejszych zjawisk zimowych. Cienka, niewidoczna warstwa lodu może sprawić, że droga stanie się śliska jak szkło, a samochód zacznie tracić przyczepność nawet przy niewielkiej prędkości. Piesi powinni zachować szczególną ostrożność na chodnikach i schodach, zwłaszcza we wczesnych godzinach porannych.
Służby drogowe zapowiadają wzmożone działania, jednak ostrzegają, że nagłe zamarzanie opadów może powodować opóźnienia w posypywaniu nawierzchni. Kierowcy powinni więc ograniczyć prędkość, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu i unikać gwałtownych manewrów.
IMGW ponawia apel o rozsądek i czujność. Warto także zabezpieczyć balkonowe i podwórkowe powierzchnie, które mogą stać się niebezpieczne dla domowników i zwierząt.
