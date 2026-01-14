Nad Polskę nadciąga pogodowy gigant. Ciśnienie osiągnie ekstremalne wartości
W weekend nad Polskę napłynie potężny wyż baryczny znad Syberii, który przyniesie silny mróz i skrajnie wysokie ciśnienie atmosferyczne. Synoptycy ostrzegają, że takie warunki mogą być odczuwalne nie tylko w pogodzie, ale także w samopoczuciu wielu osób.
Nad Polskę nadciąga potężny wyż. Ciśnienie będzie skrajnie wysokie
W najbliższych dniach pogoda w Polsce zacznie się wyraźnie zmieniać. Nad Europę zbliża się potężny wyż baryczny znad Syberii, który w weekend wpłynie na warunki atmosferyczne w naszym kraju. Synoptycy ostrzegają nie tylko przed silnym mrozem, ale również przed bardzo wysokim ciśnieniem, rzadko notowanym na naszych szerokościach geograficznych.
Wyż znad Syberii zmienia układ sił nad Europą
Obecnie Polska znajduje się pomiędzy dwoma potężnymi układami barycznymi: wyżem syberyjskim oraz głębokim niżem znad Atlantyku. Ich wzajemne oddziaływanie decyduje o zmiennych warunkach pogodowych. Na razie nad krajem utrzymuje się łagodniejsza aura związana z napływem cieplejszego powietrza znad zachodu.
Sytuacja zacznie się jednak odwracać wraz ze zbliżaniem się syberyjskiego wyżu do wschodnich granic Polski. Od weekendu coraz większy obszar kraju znajdzie się pod jego wpływem.
Od weekendu powrót silnego mrozu
Prognozy wskazują, że w dniach 17–18 stycznia do Polski zacznie napływać mroźne, arktyczne powietrze. Najszybciej i najsilniej odczują to mieszkańcy wschodniej części kraju. Nocami i nad ranem temperatury mogą tam spadać nawet do około -20 stopni Celsjusza.
W ciągu dnia mróz będzie słabszy, choć w wielu regionach nadal utrzymają się wartości ujemne. Najłagodniejsza aura spodziewana jest na krańcach zachodnich i południowych, gdzie wpływ wyżu będzie nieco słabszy.
Więcej słońca, mniej chmur
Choć wyż przyniesie wyraźne ochłodzenie, pojawi się również korzystna zmiana w zachmurzeniu. Dominować będzie pogodne, a miejscami wręcz bezchmurne niebo. To dobra wiadomość dla osób zmęczonych długotrwałą szarugą, choć przy niskim położeniu słońca realne ocieplenie będzie niewielkie.
Bezchmurna aura może jednak sprzyjać dalszym spadkom temperatur w nocy, szczególnie na obszarach oddalonych od dużych miast.
Ciśnienie osiągnie rzadko spotykane wartości
Największym wyróżnikiem nadchodzącego układu będzie jednak ciśnienie atmosferyczne. Już teraz barometry pokazują wysokie wartości, sięgające około 1019 hPa na wschodzie kraju. W kolejnych dniach nastąpi dalszy wzrost.
W niedzielę ciśnienie może osiągnąć od około 1029 hPa na zachodzie, przez 1035 hPa w centrum, aż do nawet 1041 hPa na wschodzie Polski. Przekroczenie poziomu 1040 hPa należy do rzadkości i jest klasyfikowane jako skrajnie wysokie ciśnienie.
Wpływ na samopoczucie i zdrowie
Tak wysokie wartości mogą być odczuwalne dla wielu osób. Meteopaci mogą skarżyć się na bóle głowy, senność, rozkojarzenie czy spowolnienie reakcji. U części osób pojawia się także uczucie „ciężkiego powietrza”.
Szczególną ostrożność zaleca się osobom z chorobami układu oddechowego. Wysokie ciśnienie zwiększa opór powietrza, co może utrudniać oddychanie, zwłaszcza astmatykom. Lekarze przypominają również, że nagłe i bardzo wysokie ciśnienie może zwiększać obciążenie układu krążenia.
Co dalej z pogodą
Synoptycy wskazują, że wpływ wyżu utrzyma się przez kilka kolejnych dni. Dopiero w dalszej części przyszłego tygodnia możliwe są zmiany w układzie barycznym, które przyniosą stopniowe osłabienie mrozu.
Najbliższy weekend zapowiada się jednak jako jeden z najbardziej stabilnych, ale jednocześnie najzimniejszych i najbardziej „ciśnieniowych” okresów tej zimy.
