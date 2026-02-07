Nad Polskę suną kolejne opady śniegu. Przygotuj się
Kierowcy, noga z gazu. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, szykujcie łopaty. Choć kalendarz sugeruje powolne zbliżanie się do przedwiośnia, pogoda ma zupełnie inne plany. Najnowsze modele numeryczne nie pozostawiają złudzeń: zima wraca do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował specjalną animację, która pokazuje wędrówkę śnieżnego frontu godzina po godzinie. Wiemy dokładnie, gdzie i kiedy sypnie najmocniej.
Animacja IMGW. Start opadów już w sobotni wieczór
Specjaliści z polskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali mapę opadów. Do stworzenia najnowszej prognozy wykorzystano zaawansowany system modelowania pogody COSMO 7.0, który charakteryzuje się bardzo wysoką sprawdzalnością w warunkach lokalnych.
Zgodnie z udostępnioną animacją, która obejmuje okres od soboty 7 lutego do wtorku 10 lutego, nastąpi pogorszenie pogody. Pierwsze opady zaplanowane są na sobotni wieczór, około godziny 21:00.
Gdzie będzie padało najbardziej?
- Północny wschód: Warmia, Mazury oraz Podlasie.
- Kujawy i Pomorze: Opady prognozowane są w okolicach Bydgoszczy i Torunia.
Warto zachować szczególną ostrożność na drogach w tych regionach, gdyż nagły opad śniegu przy ujemnych temperaturach może błyskawicznie doprowadzić do gołoledzi.
Niedziela pod znakiem intensywnych opadów. Front wędruje na południe
Jeśli myśleliście, że to koniec, niedziela 8 lutego przyniesie ciąg dalszy opadów.Śnieg nie zatrzyma się na północy, lecz skieruje się w głąb kraju. Zgodnie z wyliczeniami IMGW, strefa opadów obejmie swoim zasięgiem pas od południa, przez centrum, aż po północ i wschód.
Białego krajobrazu w niedzielę mogą spodziewać się mieszkańcy:
- Mazowsza,
- Lubelszczyzny,
- Podkarpacia,
- Ziemi Łódzkiej,
- Wielkopolski.
Taka dynamika przemieszczania się frontu oznacza, że warunki drogowe będą zmieniać się jak w kalejdoskopie. Trasa, która rano była czarna, po południu może być już nieprzejezdna.
Europejski model ECMWF ostrzega: to dopiero początek
O ile polski IMGW skupił się na najbliższych kilkudziesięciu godzinach i opublikował animację opadów, o tyle europejscy meteorolodzy patrzą dalej w przyszłość. Analizy modelu ECMWF (Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych), uznawanego za jeden z najprecyzyjniejszych na świecie, wskazują na kolejne fale opadów w połowie przyszłego tygodnia.
Kolejne uderzenie zimy ma nastąpić w środę, 11 lutego, około godziny 18:00. Tym razem śnieg zasypie głównie północną Polskę. Na liście miast zagrożonych intensywnymi opadami znalazły się: Koszalin, Gdańsk, Elbląg, Olsztyn oraz ponownie Bydgoszcz.
Walentynki w zaspach? Kulminacja 14 lutego
Najbardziej niepokojąco wyglądają jednak prognozy na koniec przyszłego tygodnia. Europejskie modele wskazują, że 14 lutego nastąpi kulminacyjne uderzenie żywiołu. Śnieżyca zaatakuje z nową siłą, koncentrując się na zachodzie i południu kraju.
Pod grubą warstwą śniegu mogą znaleźć się:
- Cały Dolny Śląsk (w tym Wałbrzych),
- Północna część Śląska (Częstochowa),
- Opole, Kalisz, Łódź oraz Włocławek.
Dla mieszkańców tych regionów oznacza to konieczność przygotowania się na trudne powroty z walentynkowych kolacji. Służby drogowe będą miały pełne ręce roboty, zwłaszcza w rejonach podgórskich.
Obowiązki właścicieli nieruchomości. Nieznajomość prawa szkodzi
Powrót zimy to nie tylko malownicze widoki, ale też twarde obowiązki prawne. Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem, to na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Zaniedbanie tego obowiązku może skończyć się mandatem od Straży Miejskiej w wysokości do 1500 zł, a w przypadku, gdy przechodzień poślizgnie się i złamie nogę – wielotysięcznym odszkodowaniem cywilnym.
Co to oznacza dla Ciebie?
Przede wszystkim – nie daj się zaskoczyć. Jeśli planujesz podróż w ten weekend (7-8 lutego) lub w okolicach 14 lutego, koniecznie sprawdzaj bieżące komunikaty IMGW. Jeśli jesteś właścicielem domu, przygotuj sprzęt do odśnieżania, aby uniknąć mandatu. Sytuacja jest dynamiczna, a modele pogodowe są tylko prognozą, która może ulec korekcie, dlatego warto zachować czujność.
W artykule skorzystano z przepisów prawa
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478):
– Art. 381: Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna (którą pełni IMGW) jest obowiązana do prowadzenia pomiarów i obserwacji oraz opracowywania prognoz meteorologicznych i hydrologicznych, a także wydawania ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi.
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469):
– Art. 5 ust. 1 pkt 4: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (chyba że na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów).
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.