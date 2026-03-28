Nadchodzą finansowe kłopoty Polaków. Eksperci nie mają wątpliwości. Zacznie się w 2026 roku

28 marca 2026 14:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Choć oficjalne dane pokazują, że inflacja w Polsce została opanowana, rzeczywistość może wyglądać inaczej. Najnowsze badanie Grant Thornton wskazuje jasno. przedsiębiorstwa planują kolejne podwyżki cen. To oznacza, że portfele Polaków znów mogą odczuć presję.

Firmy mówią wprost. ceny pójdą w górę

Z badania przeprowadzonego wśród średnich i dużych firm wynika, że aż 60 procent z nich zamierza podnieść ceny swoich produktów lub usług w ciągu najbliższego roku.

Jednocześnie tylko 3 procent przedsiębiorstw rozważa obniżki. To pokazuje skalę zjawiska. zdecydowana większość firm przygotowuje się na droższe miesiące.

W praktyce oznacza to jedno. podwyżki będą powszechne.

Dlaczego ceny rosną, skoro inflacja spada

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać sprzeczne. inflacja utrzymuje się na poziomie około 2,5 procent, a mimo to firmy planują wzrost cen znacznie powyżej tego poziomu.

Powód jest prosty. inflacja konsumencka to tylko część obrazu.

Na ceny wpływają także:
koszty energii
koszty pracy
kursy walut
ceny importu

To właśnie koszty po stronie firm rosną szybciej niż oficjalna inflacja.

Podwyżki wyższe niż wskaźniki GUS

Deklaracje przedsiębiorstw są bardzo konkretne. najczęściej wskazywany wzrost cen to:

5 do 7 procent rocznie
3 do 4 procent rocznie
8 do 10 procent w części firm
ponad 10 procent w najbardziej skrajnych przypadkach

To oznacza, że wiele produktów i usług może drożeć szybciej, niż pokazują statystyki.

Presja kosztów nie znika

Firmy wskazują dwa główne problemy, które zmuszają je do podnoszenia cen.

Pierwszy to energia. mimo stabilizacji sytuacji, koszty nadal są wysokie i dla wielu przedsiębiorstw stanowią poważne obciążenie.

Drugi to wynagrodzenia. pracownicy oczekują podwyżek po okresie wysokiej inflacji, a niskie bezrobocie wzmacnia ich pozycję.

Efekt jest prosty. firmy podnoszą płace, a następnie ceny.

Dla zwykłych konsumentów sytuacja jest jasna. mimo stabilnych danych inflacyjnych, zakupy mogą nadal drożeć.

Możesz zauważyć:
wyższe ceny usług
droższe produkty krajowe
mniej promocji
większe różnice między sklepami

To będzie szczególnie widoczne w codziennych wydatkach.

