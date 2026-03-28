Nadchodzą finansowe kłopoty Polaków. Eksperci nie mają wątpliwości. Zacznie się w 2026 roku
Choć oficjalne dane pokazują, że inflacja w Polsce została opanowana, rzeczywistość może wyglądać inaczej. Najnowsze badanie Grant Thornton wskazuje jasno. przedsiębiorstwa planują kolejne podwyżki cen. To oznacza, że portfele Polaków znów mogą odczuć presję.
Firmy mówią wprost. ceny pójdą w górę
Z badania przeprowadzonego wśród średnich i dużych firm wynika, że aż 60 procent z nich zamierza podnieść ceny swoich produktów lub usług w ciągu najbliższego roku.
Jednocześnie tylko 3 procent przedsiębiorstw rozważa obniżki. To pokazuje skalę zjawiska. zdecydowana większość firm przygotowuje się na droższe miesiące.
W praktyce oznacza to jedno. podwyżki będą powszechne.
Dlaczego ceny rosną, skoro inflacja spada
Na pierwszy rzut oka może się to wydawać sprzeczne. inflacja utrzymuje się na poziomie około 2,5 procent, a mimo to firmy planują wzrost cen znacznie powyżej tego poziomu.
Powód jest prosty. inflacja konsumencka to tylko część obrazu.
Na ceny wpływają także:
koszty energii
koszty pracy
kursy walut
ceny importu
To właśnie koszty po stronie firm rosną szybciej niż oficjalna inflacja.
Podwyżki wyższe niż wskaźniki GUS
Deklaracje przedsiębiorstw są bardzo konkretne. najczęściej wskazywany wzrost cen to:
5 do 7 procent rocznie
3 do 4 procent rocznie
8 do 10 procent w części firm
ponad 10 procent w najbardziej skrajnych przypadkach
To oznacza, że wiele produktów i usług może drożeć szybciej, niż pokazują statystyki.
Presja kosztów nie znika
Firmy wskazują dwa główne problemy, które zmuszają je do podnoszenia cen.
Pierwszy to energia. mimo stabilizacji sytuacji, koszty nadal są wysokie i dla wielu przedsiębiorstw stanowią poważne obciążenie.
Drugi to wynagrodzenia. pracownicy oczekują podwyżek po okresie wysokiej inflacji, a niskie bezrobocie wzmacnia ich pozycję.
Efekt jest prosty. firmy podnoszą płace, a następnie ceny.
Dla zwykłych konsumentów sytuacja jest jasna. mimo stabilnych danych inflacyjnych, zakupy mogą nadal drożeć.
Możesz zauważyć:
wyższe ceny usług
droższe produkty krajowe
mniej promocji
większe różnice między sklepami
To będzie szczególnie widoczne w codziennych wydatkach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.