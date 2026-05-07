Nadchodzą poważne utrudnienia w znanym banku. Przez kilka godzin nic nie zrobisz

7 maja 2026 17:12 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Jedna decyzja i nagle dostęp do pieniędzy może stać się ograniczony. Klienci jednego z największych banków w Polsce powinni przygotować się na sytuację, która – choć zaplanowana – może zaskoczyć wielu użytkowników. W określonych godzinach część usług przestanie działać, co może wpłynąć na codzienne płatności i dostęp do konta.

Ważne na tle banknotów. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Przerwa w mBanku. Część usług będzie niedostępna

mBank zapowiedział prace serwisowe, które czasowo ograniczą dostęp do kluczowych usług. Klienci powinni przygotować się na utrudnienia w korzystaniu z bankowości elektronicznej.

Kiedy wystąpią utrudnienia?

Najważniejsze prace zaplanowano na noc z 9 na 10 maja 2026 roku.

Największe ograniczenia wystąpią między godziną 2:30 a 7:30, kiedy dostęp do części usług zostanie całkowicie wstrzymany.

Z jakich usług nie będzie można skorzystać?

W czasie prac niedostępne będą:

– serwis transakcyjny w internecie
– aplikacja mobilna
– składanie wniosków
– płatności kartą w internecie

Dodatkowo wcześniej ograniczony będzie dostęp do usług inwestycyjnych.

Co będzie działać?

Bank zapewnia, że mimo przerwy karty płatnicze w sklepach stacjonarnych będą działać.

Możliwe będą również wypłaty z bankomatów.

Dlaczego bank wprowadza przerwy?

Prace serwisowe są elementem modernizacji systemów. Banki przeprowadzają je, aby zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność usług.

Najczęściej odbywają się w godzinach nocnych, gdy aktywność klientów jest najmniejsza.

Co to oznacza dla klientów?

– brak dostępu do konta przez kilka godzin
– utrudnienia w płatnościach online
– konieczność wcześniejszego zaplanowania operacji
– możliwość korzystania z gotówki i kart w sklepach
– powrót pełnej funkcjonalności po zakończeniu prac

