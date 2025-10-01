Nadchodzi dramat milionów Polaków! Pisma grozy już lądują w skrzynkach.
Co dalej z cenami prądu? Ostatnie miesiące zamrożonych stawek i niepewna przyszłość. Od października rozpoczął się ostatni okres, w którym gospodarstwa domowe korzystają z zamrożonych stawek za energię elektryczną.
Cena prądu pozostaje na poziomie 500 zł za megawatogodzinę, ale mechanizm ten obowiązuje tylko do końca września 2025 roku.
Rząd sygnalizuje, że nie planuje dalszego przedłużania programu. Argumentem jest spadek cen hurtowych energii oraz konieczność, by taryfy odzwierciedlały realne koszty produkcji i dystrybucji. Ostateczne decyzje mają jednak zapaść po analizie propozycji taryf, które firmy energetyczne muszą przedstawić do końca kwietnia 2025 roku.
Eksperci zwracają uwagę, że sytuacja może się skomplikować, jeśli ceny hurtowe ponownie wzrosną. W takim scenariuszu utrzymanie niższych rachunków bez wsparcia państwa stanie się niemożliwe. Podwyżki taryf dystrybucyjnych lub wyższe koszty produkcji energii natychmiast przełożą się na portfele Polaków.
Dla milionów odbiorców oznacza to, że nadchodzące trzy miesiące mogą być ostatnim okresem względnej stabilizacji. Potem rachunki za prąd mogą gwałtownie wzrosnąć, jeśli rząd nie zdecyduje się na nowe formy wsparcia. Właśnie dlatego coraz głośniej mówi się o konieczności przygotowania alternatywnych rozwiązań, które złagodzą skutki zmian.
Co to oznacza dla ciebie? Jeśli korzystasz z prądu w ramach zamrożonych stawek, twoje rachunki na razie się nie zmienią. Warto jednak już teraz śledzić komunikaty rządu i URE, bo od ich decyzji zależy, czy od października 2025 roku zapłacisz za energię znacznie więcej.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.