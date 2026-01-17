Nadchodzi dramat milionów Polaków. Rachunki szybują w górę, zapłacisz nawet 230 zł miesięcznie!
To cios w domowe budżety, który najbardziej zaboli rodziny wielodzietne. Koniec z taryfą ulgową dla większych gospodarstw domowych. Nowy system naliczania opłat jest bezlitosny: stawka jest jedna, wysoka i niezależna od liczby domowników. Rekordziści oddadzą gminie ponad 200 złotych co miesiąc tylko za wywóz kubłów.
Mieszkańcy Krzanowic przecierają oczy ze zdumienia, patrząc na nowe stawki za wywóz nieczystości. Władze samorządowe zdecydowały się na radykalną zmianę systemu, która uderza bezpośrednio w portfele większych rodzin. Zamiast dotychczasowych progów, które obniżały koszt jednostkowy przy większej liczbie domowników, wprowadzono jedną, sztywną opłatę – 46 zł od osoby.
Koniec „promocji” na dzieci. Wszyscy płacą maksymalną stawkę
Do tej pory system był skonstruowany tak, by chronić domowe budżety liczniejszych rodzin. Stawka malała wraz ze wzrostem liczby mieszkańców zameldowanych w lokalu – od 44 zł przy jednej osobie, aż do 40,50 zł przy pięciu i więcej domownikach. Nowa uchwała kasuje te zasady. Teraz każdy, bez wyjątku, płaci 46 zł.
Skutki finansowe są drastyczne. Pięcioosobowa rodzina od teraz zapłaci miesięcznie aż 230 zł za sam odbiór odpadów. Podwyżka jest nieproporcjonalna – podczas gdy osoba samotna zapłaci tylko 2 zł więcej niż dotychczas, czteroosobowe gospodarstwo domowe musi wygospodarować dodatkowe 18 zł miesięcznie.
Dziura budżetowa bez dna. Podwyżki to wciąż za mało
Mimo drastycznego wzrostu opłat dla mieszkańców, system gospodarki odpadami wciąż balansuje na krawędzi bankructwa. Szacuje się, że w 2026 roku łączne koszty funkcjonowania systemu wyniosą 2,85 mln zł, podczas gdy wpływy z kieszeni podatników sięgną jedynie 2,4 mln zł.
Brakujące 450 tysięcy złotych gmina będzie musiała pokryć z własnego budżetu. W praktyce oznacza to, że samorząd wciąż dopłaca do każdego mieszkańca około 9 zł miesięcznie, co rodzi obawy o kolejne podwyżki w przyszłości.
Co to oznacza dla Ciebie? Ratuj się kompostownikiem
W obliczu rosnących kosztów, każda metoda obniżenia rachunku jest na wagę złota. Oto co możesz zrobić:
- Skorzystaj z ulgi na bioodpady: W gminie wciąż obowiązuje zniżka dla osób posiadających kompostownik. Wynosi ona 2 zł miesięcznie na osobę. Przy 5-osobowej rodzinie to 10 zł oszczędności co miesiąc.
- Weryfikuj meldunek: Nowa opłata jest naliczana „od głowy”. Upewnij się, że w deklaracji śmieciowej widnieje faktyczna liczba osób zamieszkujących nieruchomość, aby nie płacić za kogoś, kto już się wyprowadził.
- Przygotuj się na wydatki: Jeśli mieszkasz w dużej rodzinie, musisz na stałe wpisać kwotę 230 zł do miesięcznych zobowiązań. To koszt porównywalny z wysokim abonamentem za media.
