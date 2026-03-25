Nadchodzi dramat milionów Polaków. Zacznie się w kwietniu
Kolejne uderzenie w domowe budżety. Już od 1 kwietnia mieszkańcy wielu miast w Polsce zapłacą więcej za odbiór odpadów. Podwyżki są odczuwalne i w niektórych przypadkach oznaczają przekroczenie psychologicznej granicy 100 zł miesięcznie.
Zmiany obejmą nie tylko Warszawę, ale też wiele innych miejscowości.
Podwyżki w całej Polsce
Nowe stawki za wywóz śmieci zaczynają obowiązywać w licznych miastach. W wielu przypadkach oznacza to wzrost opłat o ponad 20 zł od osoby.
W Warszawie mieszkańcy wracają do wyższych stawek sprzed obniżek z 2024 roku. W blokach opłata wyniesie 85 zł od osoby, a w domach jednorodzinnych nawet 107 zł.
Dla rodzin oznacza to realny wzrost miesięcznych wydatków, który może sięgać kilkudziesięciu złotych.
Dlaczego ceny znowu rosną
Samorządy tłumaczą decyzję przede wszystkim rosnącymi kosztami systemu. Odbiór i zagospodarowanie odpadów są dziś znacznie droższe niż jeszcze kilka lat temu.
Jednym z głównych powodów jest wprowadzenie systemu kaucyjnego. Sprawił on, że z systemu odpadów zniknęły najbardziej wartościowe surowce, takie jak opakowania po napojach. To właśnie one wcześniej generowały dochody dla gmin.
Ich brak oznacza mniejsze wpływy i konieczność podniesienia opłat dla mieszkańców.
Koszty rosną z wielu stron
Na wyższe rachunki wpływa nie tylko system kaucyjny. Samorządy wskazują także na inne czynniki:
droższą energię
wzrost płacy minimalnej
inflację
większą ilość odpadów
rozszerzenie systemu o nowe frakcje, np. tekstylia
Dodatkowo problemem pozostaje niski poziom segregacji w części gospodarstw, co zwiększa koszty przetwarzania odpadów.
Nie tylko Warszawa
Podwyżki nie ograniczają się do stolicy. Wyższe opłaty zapowiedziały także inne miasta, w tym Gdańsk, Gniezno, Piła czy Chełmża.
W wielu miejscach system gospodarowania odpadami przestaje się bilansować, a samorządy nie mają wyboru i muszą podnosić stawki.
Co to oznacza dla Ciebie
Od kwietnia rachunki za śmieci staną się kolejnym stałym kosztem, który zauważalnie obciąży domowy budżet.
Dla rodzin oznacza to nawet kilkaset złotych więcej w skali roku. Warto uwzględnić te zmiany w planowaniu wydatków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.