Nadchodzi dramat. Polacy mogą stracić oszczędności całego życia
Na rynku nieruchomości dzieje się coś, co może uderzyć w tysiące Polaków. Nowe przepisy już obowiązują, a skutki mogą być bardzo bolesne. W grę wchodzi nie tylko możliwość budowy domu, ale też realna utrata wartości działek.
Rząd reaguje, ale czasu jest coraz mniej.
Reforma zmienia wszystko. Decyzja może zapaść bez Ciebie
Problem wynika z dużej zmiany w przepisach o planowaniu przestrzennym. Dotychczasowe studia uwarunkowań znikają, a ich miejsce zajmują tzw. plany ogólne.
To kluczowa różnica. Nowy dokument ma rangę prawa miejscowego.
W praktyce oznacza to, że to gmina zdecyduje, co możesz zrobić ze swoją działką. Bezpośrednio i ostatecznie.
Działka budowlana może nagle przestać nią być
Największe ryzyko dotyczy tzw. obszarów uzupełnienia zabudowy.
Tylko działki znajdujące się w tych strefach będą mogły uzyskać warunki zabudowy. Jeśli Twoja nieruchomość się tam nie znajdzie, możesz stracić możliwość budowy.
I to nawet wtedy, gdy od lat była traktowana jako działka budowlana.
Dane są alarmujące. Gminy nie nadążają
Sytuacja jest poważna. Jak wynika z danych, tylko 14 gmin w całej Polsce zdążyło uchwalić nowe plany.
Większość jest w trakcie prac albo dopiero je rozpoczęła. Są też takie, które nie zrobiły nic.
Problem polega na tym, że czasu jest bardzo mało. Nawet po przesunięciu terminu do sierpnia 2026 roku wiele samorządów może nie zdążyć.
Urzędy przeżywają oblężenie
Właściciele działek już reagują. W całej Polsce trwa prawdziwy wyścig z czasem.
Do urzędów masowo trafiają wnioski o warunki zabudowy. Ludzie próbują zabezpieczyć swoje inwestycje przed zmianą przepisów.
Efekt? Kolejki rosną, a czas oczekiwania się wydłuża.
Dodatkowo od 2026 roku decyzje o warunkach zabudowy są ważne tylko przez 5 lat. To kolejna zmiana, która komplikuje sytuację.
Co możesz zrobić teraz?
To moment, w którym nie warto czekać.
Sprawdź w swojej gminie, czy powstaje plan ogólny i czy Twoja działka znajduje się w obszarze zabudowy. Jeśli nie masz jeszcze warunków zabudowy, złóż wniosek jak najszybciej.
Możesz też zgłaszać uwagi do projektu planu. To jedna z niewielu szans, by wpłynąć na decyzję.
Co to oznacza dla Ciebie?
Stawka jest wysoka. Dla wielu osób działka to dorobek życia albo plan na przyszłość.
Nowe przepisy mogą sprawić, że taka inwestycja straci sens albo znaczną część wartości.
Nie chodzi już tylko o formalności. Chodzi o pieniądze, które można stracić bez żadnej rekompensaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.