Nadchodzi lodowe uderzenie. Warszawa uruchamia środki nadzwyczajne
Warszawa przygotowuje się na kolejną falę silnych mrozów. Prognozy na najbliższe dni nie pozostawiają złudzeń – temperatury ponownie spadną do bardzo niskich wartości. Miasto uruchomiło nadzwyczajne działania, które mają pomóc mieszkańcom przetrwać najzimniejszy okres.
Ogrzewane namioty w kluczowych punktach miasta
Od soboty 31 stycznia do poniedziałku 2 lutego, w godzinach od 6.00 do 18.00, mieszkańcy mogą skorzystać z ogrzewanych namiotów ustawionych przy największych węzłach przesiadkowych. Punkty wsparcia działają między innymi przy stacjach Metro Centrum, Rondo Wiatraczna, Metro Wilanowska oraz Metro Słodowiec.
Na miejscu można się ogrzać oraz napić ciepłej herbaty i kawy. To rozwiązanie skierowane jest szczególnie do osób starszych, bezdomnych oraz wszystkich, którzy spędzają dużo czasu na zewnątrz.
Darmowe autobusy „Ogrzej się” ruszają nocą
Miasto uruchomiło także specjalne, bezpłatne linie autobusowe pod nazwą „Ogrzej się”. Autobusy kursują od piątku 30 stycznia od godziny 18.00 aż do soboty do godziny 18.00, a następnie będą jeździć przez całą noc.
Trasy obejmują najbardziej uczęszczane rejony Warszawy, tak aby osoby potrzebujące mogły się ogrzać i bezpiecznie przemieścić po mieście.
Uwaga na sople i śliskie chodniki
Silne mrozy i odwilże zwiększają ryzyko powstawania sopli lodu. Mieszkańcy powinni unikać przechodzenia bezpośrednio pod dachami budynków. Spadające bryły lodu mogą stanowić realne zagrożenie.
Jednocześnie Zarząd Oczyszczania Miasta oraz zarządcy terenów prowadzą intensywne prace związane z odśnieżaniem ulic, chodników i przystanków. Miasto apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na śliskich nawierzchniach.
Miasto apeluje o czujność i pomoc
Władze Warszawy przypominają, aby reagować, gdy ktoś w naszym otoczeniu potrzebuje pomocy. W czasie ekstremalnych mrozów szybka reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli spędzasz dużo czasu poza domem lub widzisz osoby narażone na wychłodzenie, warto wskazać im miejsca, gdzie mogą się ogrzać. W najbliższych dniach należy ubierać się warstwowo, unikać długiego przebywania na mrozie i zachować szczególną ostrożność na ulicach.
Kolejna fala mrozów uderza w Warszawę. Miasto uruchamia ogrzewane namioty, darmowe autobusy i apeluje o wzajemną pomoc. Najbliższe dni mogą być jednymi z najzimniejszych tej zimy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.