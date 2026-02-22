Nadchodzi nowy drakoński podatek. Dotknie wielu Polaków

22 lutego 2026 12:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Reforma podatku od nieruchomości, która weszła w życie w 2025 roku, wywołała ogromne zamieszanie wśród właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Zamiast oczekiwanego uproszczenia zasad, nowe przepisy doprowadziły do fali pytań i rozbieżnych interpretacji ze strony gmin oraz organów skarbowych. Kluczowym czynnikiem, który decyduje o tym, czy w Twojej skrzynce pocztowej pojawi się wezwanie do zapłaty daniny, jest miejsce montażu paneli oraz sposób ich przytwierdzenia do podłoża.

Fot. Warszawa w Pigułce

Choć nowelizacja miała ukrócić wieloletnie spory, praktyka pokazuje, że granica między neutralnym podatkowo urządzeniem a podlegającą opodatkowaniu budowlą pozostaje płynna. Wiele samorządów zaczęło już wysyłać zawiadomienia do właścicieli instalacji, co budzi uzasadnione obawy o nagły wzrost kosztów utrzymania ekologicznych źródeł energii. Jeśli zainwestowałeś w fotowoltaikę, by oszczędzać, sprawdź, czy Twoja konstrukcja wsporcza nie stała się dla fiskusa „budowlą”, za którą trzeba słono płacić.

Budowla czy urządzenie? To rozstrzyga o Twoim rachunku

Zgodnie z aktualnymi przepisami, opodatkowaniu podlegają wyłącznie części budowlane instalacji energetycznych.

Części budowlane pod lupą: Fiskus uznaje za budowlę trwałe elementy konstrukcyjne, takie jak fundamenty czy konstrukcje wsporcze.

Urządzenia techniczne wolne od podatku: Same panele fotowoltaiczne nie są traktowane jako budowla, co zdejmuje z nich bezpośredni ciężar opodatkowania.

Dachy są bezpieczniejsze: Standardowe instalacje montowane na dachach domów jednorodzinnych zazwyczaj nie są dodatkowo opodatkowane.

Instalacje naziemne z ryzykiem: Duże farmy fotowoltaiczne oraz instalacje gruntowe częściej spełniają kryteria budowli ze względu na swoją infrastrukturę.

Fotowoltaika po nowelizacji. Nie wszystko jest oczywiste

Reforma wprowadziła precyzyjne definicje „budynku” i „budowli”, ale samorządy nadal różnie interpretują te pojęcia w terenie.

  • Interpretacyjny chaos: Mimo uszczegółowienia katalogu obiektów, gminy mają pole do własnych ocen charakteru danej instalacji.
  • Instalacje gruntowe na celowniku: Systemy, które wcześniej były neutralne podatkowo, teraz po zainstalowaniu na gruncie mogą zostać obciążone nowym obowiązkiem.
  • Zawiadomienia z gmin: Masowe kontrole i wezwania do złożenia wyjaśnień pokazują, że samorządy szukają dodatkowych wpływów budżetowych.
  • Rola doradców:** Ze względu na niejednoznaczność przepisów, eksperci zalecają konsultacje prawne, by uniknąć niesłusznego naliczenia podatku.
