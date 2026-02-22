Nadchodzi nowy drakoński podatek. Dotknie wielu Polaków
Reforma podatku od nieruchomości, która weszła w życie w 2025 roku, wywołała ogromne zamieszanie wśród właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Zamiast oczekiwanego uproszczenia zasad, nowe przepisy doprowadziły do fali pytań i rozbieżnych interpretacji ze strony gmin oraz organów skarbowych. Kluczowym czynnikiem, który decyduje o tym, czy w Twojej skrzynce pocztowej pojawi się wezwanie do zapłaty daniny, jest miejsce montażu paneli oraz sposób ich przytwierdzenia do podłoża.
Choć nowelizacja miała ukrócić wieloletnie spory, praktyka pokazuje, że granica między neutralnym podatkowo urządzeniem a podlegającą opodatkowaniu budowlą pozostaje płynna. Wiele samorządów zaczęło już wysyłać zawiadomienia do właścicieli instalacji, co budzi uzasadnione obawy o nagły wzrost kosztów utrzymania ekologicznych źródeł energii. Jeśli zainwestowałeś w fotowoltaikę, by oszczędzać, sprawdź, czy Twoja konstrukcja wsporcza nie stała się dla fiskusa „budowlą”, za którą trzeba słono płacić.
Budowla czy urządzenie? To rozstrzyga o Twoim rachunku
Zgodnie z aktualnymi przepisami, opodatkowaniu podlegają wyłącznie części budowlane instalacji energetycznych.
Części budowlane pod lupą: Fiskus uznaje za budowlę trwałe elementy konstrukcyjne, takie jak fundamenty czy konstrukcje wsporcze.
Urządzenia techniczne wolne od podatku: Same panele fotowoltaiczne nie są traktowane jako budowla, co zdejmuje z nich bezpośredni ciężar opodatkowania.
Dachy są bezpieczniejsze: Standardowe instalacje montowane na dachach domów jednorodzinnych zazwyczaj nie są dodatkowo opodatkowane.
Instalacje naziemne z ryzykiem: Duże farmy fotowoltaiczne oraz instalacje gruntowe częściej spełniają kryteria budowli ze względu na swoją infrastrukturę.
Fotowoltaika po nowelizacji. Nie wszystko jest oczywiste
Reforma wprowadziła precyzyjne definicje „budynku” i „budowli”, ale samorządy nadal różnie interpretują te pojęcia w terenie.
- Interpretacyjny chaos: Mimo uszczegółowienia katalogu obiektów, gminy mają pole do własnych ocen charakteru danej instalacji.
- Instalacje gruntowe na celowniku: Systemy, które wcześniej były neutralne podatkowo, teraz po zainstalowaniu na gruncie mogą zostać obciążone nowym obowiązkiem.
- Zawiadomienia z gmin: Masowe kontrole i wezwania do złożenia wyjaśnień pokazują, że samorządy szukają dodatkowych wpływów budżetowych.
- Rola doradców:** Ze względu na niejednoznaczność przepisów, eksperci zalecają konsultacje prawne, by uniknąć niesłusznego naliczenia podatku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.