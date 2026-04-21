Nadchodzi nowy podatek, który uderzy w miliony domów
To może być jedna z najbardziej odczuwalnych zmian dla gospodarstw domowych w ostatnich latach. Nowy podatek związany z emisją CO2 obejmie ogrzewanie gazem, węglem i innymi paliwami. W praktyce oznacza to jedno – wyższe rachunki dla milionów Polaków, także w Warszawie.
Choć przepisy są jeszcze na etapie zmian i negocjacji, kierunek jest już jasny. Koszty ogrzewania mogą wzrosnąć szybciej, niż wielu się spodziewa.
Nowy system obejmie gaz, węgiel i paliwa
Zmiany wynikają z wprowadzenia unijnego systemu ETS2, który rozszerza opłaty za emisję CO2 na kolejne sektory. Tym razem chodzi o paliwa wykorzystywane w codziennym życiu – przede wszystkim do ogrzewania domów i mieszkań.
Podatek obejmie m.in. gaz, węgiel, olej opałowy oraz paliwa wykorzystywane w transporcie. W efekcie koszty zostaną przerzucone na odbiorców końcowych.
Konkrety: ile mogą wzrosnąć rachunki?
Szacunki ekspertów pokazują skalę zmian. Przy określonym poziomie cen emisji CO2:
– około 90 zł więcej za każdą MWh gazu
– nawet 400 zł więcej za tonę węgla
– wyższe ceny paliw na stacjach
Dla mieszkańców Warszawy oznacza to realny wzrost kosztów utrzymania – zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w części budynków ogrzewanych indywidualnie.
Warszawa i duże miasta odczują zmiany inaczej
W stolicy duża część mieszkań korzysta z sieci ciepłowniczej, ale nadal setki tysięcy gospodarstw używają gazu. To właśnie oni mogą najszybciej odczuć skutki nowych regulacji.
W mniejszych miejscowościach sytuacja może być jeszcze trudniejsza, bo tam wciąż dominuje ogrzewanie węglem lub innymi paliwami stałymi.
Rząd chce zmian. Decydujące miesiące przed nami
Polska stara się wpłynąć na ostateczny kształt przepisów. Trwają rozmowy o ewentualnym opóźnieniu wdrożenia lub złagodzeniu zasad.
Kluczowe decyzje zapadną w najbliższych miesiącach na poziomie Unii Europejskiej. To wtedy okaże się, czy podatek wejdzie w życie w obecnej formie.
Ma być pomoc, ale nie dla wszystkich
Wraz z nowymi opłatami planowany jest Społeczny Fundusz Klimatyczny. Ma on wspierać osoby najbardziej narażone na wzrost kosztów energii.
Środki mają trafić m.in. na:
– modernizację domów
– wymianę źródeł ogrzewania
– poprawę efektywności energetycznej
Nie oznacza to jednak, że każdy uniknie wyższych rachunków. W wielu przypadkach podwyżki będą odczuwalne.
Co to oznacza dla Ciebie?
– ogrzewanie gazem i węglem może znacząco podrożeć
– zmiany obejmą miliony gospodarstw w Polsce
– Warszawa odczuje skutki głównie w sektorze ogrzewania gazowego
– możliwe są jeszcze zmiany lub opóźnienie przepisów
– warto już teraz rozważyć modernizację ogrzewania
Jedno jest pewne – temat kosztów ogrzewania wraca z ogromną siłą. A to, ile zapłacimy w najbliższych latach, zależy od decyzji, które zapadną w najbliższych miesiącach.
Podstawa prawna: pakiet klimatyczny UE „Fit for 55”, projekt zmian dyrektywy EU ETS (w tym ETS2) oraz krajowe działania implementacyjne w ramach polityki klimatycznej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.