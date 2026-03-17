Nadchodzi nowy „podatek” od węgla i gazu! Zobacz, o ile wzrosną Twoje rachunki po wprowadzeniu ETS2?
To już nie są tylko ekologiczne wizje, ale twardy rachunek ekonomiczny, który zapłacimy wszyscy. Eksperci alarmują: wprowadzenie systemu ETS2, czyli rozszerzonego handlu emisjami, uderzy bezpośrednio w polskie rodziny. Szacuje się, że koszt wdrożenia nowych przepisów w Polsce wyniesie astronomiczną kwotę 124 miliardów złotych. Jeśli rząd nie podejmie natychmiastowych działań osłonowych, ogrzewanie domów i tankowanie samochodów stanie się dla wielu dobrem luksusowym.
ETS2, czyli „podatek” od węgla, gazu i benzyny
System ETS2 to unijny mechanizm, który od 2027 roku nałoży opłaty za emisję CO2 z budynków i transportu drogowego. W praktyce oznacza to, że cena każdego litra paliwa na stacji oraz każdego metra sześciennego gazu czy tony węgla zostanie obciążona dodatkowym kosztem emisyjnym. Eksperci apelują do rządu o stworzenie strategii wykorzystania funduszy z KPO i Społecznego Funduszu Klimatycznego, by zminimalizować szok cenowy.
|Obszar wydatków
|Przewidywany wzrost kosztów
|Kogo dotknie najbardziej?
|Ogrzewanie gazowe
|+15-25%
|Gospodarstwa domowe w miastach
|Ogrzewanie węglowe
|+30-45%
|Mieszkańcy domów jednorodzinnych
|Paliwa transportowe
|+40-60 gr / litr
|Kierowcy samochodów spalinowych
|Koszty ogólne (Polska)
|124 mld zł
|Cała gospodarka do 2030 r.
- Przyspieszenie termomodernizacji: Realne wsparcie dla najuboższych w wymianie pieców i docieplaniu domów.
- Transparentność funduszy: Jasne określenie, jak miliardy z ETS2 zostaną redystrybuowane do obywateli.
- Negocjacje w Brukseli: Rewizja tempa wprowadzania opłat dla krajów o dużym udziale paliw kopalnych.
Ubóstwo energetyczne realnym zagrożeniem
Największym niebezpieczeństwem jest gwałtowny wzrost liczby osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Bez odpowiednich mechanizmów wsparcia, ETS2 może doprowadzić do sytuacji, w której miliony Polaków będą musiały wybierać między ciepłym mieszkaniem a podstawowymi zakupami spożywczymi. „To wyzwanie cywilizacyjne, przed którym nie uciekniemy, ale możemy się na nie lepiej przygotować”, czytamy w raporcie ekspertów.
