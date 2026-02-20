Nadchodzi paliwowy szok? Czy wizja 10 zł za litr na polskich stacjach stanie się faktem?

20 lutego 2026 15:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek, 20 lutego 2026 roku, światowe rynki energetyczne zareagowały gwałtownymi skokami cen na wieści o możliwym, natychmiastowym ataku USA na Iran. Widmo konfliktu na Bliskim Wschodzie to nie tylko problem dyplomatyczny, ale przede wszystkim potężne uderzenie w portfele kierowców i odbiorców energii w Europie. Eksperci ostrzegają: jeśli konflikt doprowadzi do blokady strategicznej Cieśniny Ormuz, ceny ropy mogą wystrzelić do 150 dolarów za baryłkę, co w polskich realiach oznaczałoby paliwo po 10 zł za litr.

Fot. Pixabay

Sytuacja jest bezprecedensowa, ponieważ tym razem stawką jest nie tylko ropa, ale i gaz ziemny (LNG), którego Europa rozpaczliwie potrzebuje po odcięciu dostaw z Rosji. Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa ponad 20% światowego handlu ropą oraz kluczowe transporty katarskiego gazu, stała się najgorętszym punktem na mapie świata. Każde zakłócenie w tym wąskim przesmyku może wywołać globalne domino inflacyjne, którego skutki odczujemy niemal natychmiast w cenach energii elektrycznej i paliw.

Cieśnina Ormuz: Wąskie gardło światowej gospodarki

Choć Iran sam w sobie nie dominuje w produkcji ropy (ok. 4% światowego wydobycia), jego położenie geograficzne pozwala mu kontrolować kluczowy szlak handlowy.

Brak alternatyw: Istniejące rurociągi w Arabii Saudyjskiej czy Emiratach mogą przejąć zaledwie 25-30% transportu, który normalnie płynie przez Ormuz.

Katar i LNG: Europa jest obecnie krytycznie uzależniona od gazu z Kataru. Blokada cieśniny oznaczałaby odcięcie dostaw w momencie, gdy europejskie magazyny po zimie wymagają pilnego uzupełnienia.

Ryzyko ubezpieczeniowe: Nawet bez pełnej blokady, samo zagrożenie militarne sprawia, że ceny ubezpieczeń tankowców szybują w górę, co automatycznie podnosi koszty surowca.

Geografia strachu: Cieśnina ma zaledwie 50 km szerokości, co przy ogromnych, 300-metrowych tankowcach czyni ją wyjątkowo łatwym celem do zablokowania.

Scenariusz 10 zł za litr: Analiza ekspercka

Dawid Czopek, ekspert ds. rynków paliwowych, wskazuje, że bariera 10 zł za litr benzyny i diesla nie jest jedynie straszakiem, ale realnym wyliczeniem matematycznym przy ropie po 150 dolarów.

  • Mechanizm cenowy: W przeciwieństwie do USA, w Europie podatki (akcyza) stanowią dużą część ceny, co nieco amortyzuje procentowe skoki cen ropy, ale przy tak drastycznym wzroście bariery psychologiczne szybko pękają.
  • Wpływ na inflację: Paliwa odpowiadają za ok. 10% koszyka inflacyjnego. Wzrost cen na stacjach o kilkanaście procent to niemal gwarantowany wzrost inflacji o 1 punkt procentowy.
  • Rezerwy strategiczne: Polska dysponuje zapasami ropy i paliw na ok. 90-96 dni. Uwolnienie tych rezerw może złagodzić pierwszy szok, ale nie rozwiąże problemu długotrwałego konfliktu.

W lutym 2026 roku stabilność cen na Twojej lokalnej stacji benzynowej zależy od decyzji zapadających w Waszyngtonie i Teheranie. Jeżeli musisz zatankować auto, nie warto wpadać w panikę, ale rozsądnym rozwiązaniem jest uzupełnienie baku jeszcze przed weekendem, zwłaszcza jeśli planujesz dłuższą trasę.

Pamiętaj, że ewentualny konflikt uderzy nie tylko w koszt przejechania 100 km, ale również w Twoje rachunki za prąd i gaz, które w Europie są silnie powiązane z cenami LNG na giełdach. Warto przygotować swój budżet na okres podwyższonej zmienności i możliwego powrotu inflacji, której nie widzieliśmy od czasów kryzysu z 2022 roku.

