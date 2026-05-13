Nadchodzi podatek dla milionów Polaków? Nawet 10 tys. zł rocznie na horyzoncie
W Polsce coraz częściej wraca temat nowego sposobu opodatkowania nieruchomości. Chodzi o podatek liczony nie od metrażu, lecz od wartości mieszkania. Dla wielu osób to brzmi jak realne zagrożenie dla domowego budżetu.
Choć konkretnej ustawy jeszcze nie ma, dyskusja przybiera na sile. Eksperci i instytucje międzynarodowe coraz wyraźniej sugerują zmianę systemu. W efekcie rośnie niepokój właścicieli mieszkań.
Nawet 10 tys. zł rocznie? Te liczby robią wrażenie
Obecnie podatek od nieruchomości w Polsce jest stosunkowo niski i zależy głównie od powierzchni. W przypadku podatku katastralnego sytuacja wygląda zupełnie inaczej – liczy się wartość lokalu.
Szacunkowe wyliczenia pokazują skalę możliwych zmian:
- mieszkanie warte 500 tys. zł – ok. 5 tys. zł rocznie,
- mieszkanie warte 1 mln zł – ok. 10 tys. zł rocznie,
- dom o wartości 2 mln zł – nawet 20 tys. zł rocznie.
Dla wielu rodzin oznaczałoby to zupełnie nowe, wysokie obciążenie finansowe.
Strach przed scenariuszem z Zachodu
Największe obawy budzi to, co już wydarzyło się w niektórych krajach Europy. Wraz ze wzrostem cen nieruchomości rosną też podatki.
Efekt bywa brutalny. Osoby starsze, które mieszkają od lat w atrakcyjnych lokalizacjach, zaczynają mieć problem z opłaceniem danin. Pojawia się ryzyko, że będą zmuszone sprzedać swoje mieszkania.
Dotyczy to szczególnie miejsc, gdzie ceny szybują. W kurortach, takich jak Świnoujście, nieruchomości już dziś osiągają bardzo wysokie wartości.
Coraz więcej kosztów, coraz większa presja
Polacy już teraz mierzą się z rosnącymi wydatkami. Drożeje energia, żywność, paliwo i kredyty. Do tego dochodzą wysokie ceny mieszkań.
Wprowadzenie nowego podatku mogłoby jeszcze bardziej obciążyć budżety domowe. Eksperci ostrzegają, że część osób mogłaby znaleźć się w sytuacji, w której utrzymanie własnego mieszkania stanie się problemem.
„TAK BĘDĄ WAS SKUBAĆ OD 2027 ROKU?!”
Takie emocjonalne głosy pojawiają się coraz częściej w internecie. Obawy są duże, ale warto oddzielić fakty od spekulacji.
Na dziś nie ma obowiązującej ustawy, która wprowadzałaby powszechny podatek katastralny od 2027 roku. Temat jednak regularnie wraca do debaty i może pojawiać się w kolejnych projektach.
Co to oznacza dla właścicieli mieszkań?
Na razie to scenariusz, który budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne – dyskusja o zmianach w opodatkowaniu nieruchomości dopiero się rozkręca.
Dla wielu osób to sygnał ostrzegawczy. Własne mieszkanie, które przez lata było symbolem stabilności, może w przyszłości oznaczać także coraz większe koszty jego utrzymania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.