Nadchodzi podatek dla milionów Polaków? Nawet 10 tys. zł rocznie na horyzoncie

13 maja 2026 13:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W Polsce coraz częściej wraca temat nowego sposobu opodatkowania nieruchomości. Chodzi o podatek liczony nie od metrażu, lecz od wartości mieszkania. Dla wielu osób to brzmi jak realne zagrożenie dla domowego budżetu.

Blok na warszawskim osiedlu. Fot. Warszawa w Pigułce.
Blok na warszawskim osiedlu. Fot. Warszawa w Pigułce.

Choć konkretnej ustawy jeszcze nie ma, dyskusja przybiera na sile. Eksperci i instytucje międzynarodowe coraz wyraźniej sugerują zmianę systemu. W efekcie rośnie niepokój właścicieli mieszkań.

Nawet 10 tys. zł rocznie? Te liczby robią wrażenie

Obecnie podatek od nieruchomości w Polsce jest stosunkowo niski i zależy głównie od powierzchni. W przypadku podatku katastralnego sytuacja wygląda zupełnie inaczej – liczy się wartość lokalu.

Szacunkowe wyliczenia pokazują skalę możliwych zmian:

  • mieszkanie warte 500 tys. zł – ok. 5 tys. zł rocznie,
  • mieszkanie warte 1 mln zł – ok. 10 tys. zł rocznie,
  • dom o wartości 2 mln zł – nawet 20 tys. zł rocznie.

Dla wielu rodzin oznaczałoby to zupełnie nowe, wysokie obciążenie finansowe.

Strach przed scenariuszem z Zachodu

Największe obawy budzi to, co już wydarzyło się w niektórych krajach Europy. Wraz ze wzrostem cen nieruchomości rosną też podatki.

Efekt bywa brutalny. Osoby starsze, które mieszkają od lat w atrakcyjnych lokalizacjach, zaczynają mieć problem z opłaceniem danin. Pojawia się ryzyko, że będą zmuszone sprzedać swoje mieszkania.

Dotyczy to szczególnie miejsc, gdzie ceny szybują. W kurortach, takich jak Świnoujście, nieruchomości już dziś osiągają bardzo wysokie wartości.

Coraz więcej kosztów, coraz większa presja

Polacy już teraz mierzą się z rosnącymi wydatkami. Drożeje energia, żywność, paliwo i kredyty. Do tego dochodzą wysokie ceny mieszkań.

Wprowadzenie nowego podatku mogłoby jeszcze bardziej obciążyć budżety domowe. Eksperci ostrzegają, że część osób mogłaby znaleźć się w sytuacji, w której utrzymanie własnego mieszkania stanie się problemem.

„TAK BĘDĄ WAS SKUBAĆ OD 2027 ROKU?!”

Takie emocjonalne głosy pojawiają się coraz częściej w internecie. Obawy są duże, ale warto oddzielić fakty od spekulacji.

Na dziś nie ma obowiązującej ustawy, która wprowadzałaby powszechny podatek katastralny od 2027 roku. Temat jednak regularnie wraca do debaty i może pojawiać się w kolejnych projektach.

Co to oznacza dla właścicieli mieszkań?

Na razie to scenariusz, który budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne – dyskusja o zmianach w opodatkowaniu nieruchomości dopiero się rozkręca.

Dla wielu osób to sygnał ostrzegawczy. Własne mieszkanie, które przez lata było symbolem stabilności, może w przyszłości oznaczać także coraz większe koszty jego utrzymania.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna