Nadchodzi pogodowy rollercoaster. Od arktycznego uderzenia po gwałtowne roztopy – co nas czeka?
Wydaje Ci się, że najgorsze mrozy mamy już za sobą? Luty 2026 roku pokazuje, że zima wcale nie zamierza odpuścić bez walki. Polska znalazła się w kleszczach arktycznego powietrza, które w ostatnich dniach zafundowało nam temperatury spadające lokalnie nawet do –20°C. Choć widać już światełko w tunelu w postaci nadchodzącej odwilży, synoptycy ostrzegają: to nie koniec ekstremalnych zjawisk. Przed nami okres niebezpiecznej gołoledzi, gwałtownych skoków ciśnienia i „szklanki” na drogach, która może sparaliżować krajową komunikację.
Sytuacja pogodowa w trzeciej dekadzie lutego 2026 r. przypomina prawdziwą bitwę mas powietrza. Mroźny wyż znad Syberii, który przyniósł „bestię ze wschodu”, zaczyna ustępować pod naporem cieplejszych mas znad Atlantyku. Taki układ baryczny to przepis na meteorologiczny chaos: ulewne deszcze spadające na zamarznięty grunt, silne wichury oraz nagłe roztopy, które mogą prowadzić do lokalnych podtopień. Marzec 2026 r. zapowiada się jako miesiąc wyjątkowo kapryśny, w którym wiosna będzie musiała stoczyć ciężką walkę z powracającymi epizodami zimowymi.
Krótka odwilż i powrót mrozu: Najbliższe dni pod lupą
Prognozy krótkoterminowe wskazują na bardzo dużą zmienność aury, która wystawi na próbę nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
Weekendowy zwrot: Od soboty (21.02) zmienia się kierunek napływu powietrza na zachodni, co przynosi chwilowe ocieplenie i przejściową odwilż.
Niebezpieczny front: Przesuwający się znad zachodu front przyniesie opady śniegu przechodzące w deszcz marznący, powodujący natychmiastową gołoledź.
Ekstremalne różnice: Podczas gdy na zachodzie termometry wskażą kilka stopni powyżej zera, na wschodzie i w rejonach podgórskich nocami mróz wciąż może sięgać –15°C.
Cyklony nad Polską: Nad Europą dominuje dynamiczna cyrkulacja strefowa – jeden cyklon za drugim będzie przynosił gwałtowne zmiany ciśnienia, co fatalnie wpłynie na samopoczucie meteoropatów.
Marzec 2026: Zima nie powiedziała ostatniego słowa
Jeśli liczyliście na szybkie przyjście wiosny, najnowsze modele długoterminowe mogą Was rozczarować.
- Zimny start:** Marzec zapowiada się chłodniejszy od normy wieloletniej, z częstymi mroźnymi porankami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w górach.
- Bitwa mas powietrza:** Pierwsza połowa marca to okres ścierania się mroźnego powietrza arktycznego z pierwszymi powiewami ciepła; możliwe są punktowe burze śnieżne.
- Opady w normie:** Suma opadów powinna mieścić się w średniej, ale ich charakter będzie zmienny – od śnieżyc po ulewne deszcze.
- Nadzieja pod koniec miesiąca:** Wyraźny i trwały wzrost temperatur spodziewany jest dopiero w ostatnim tygodniu marca, między 23 a 29 dniem miesiąca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.