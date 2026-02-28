Nadchodzi rewolucja? Reza Pahlavi wzywa Irańczyków do mobilizacji i apeluje do armii

28 lutego 2026 15:32 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja w Iranie wchodzi w decydującą fazę. Reza Pahlavi, syn ostatniego szacha Iranu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci irańskiej opozycji na emigracji, opublikował dramatyczne wystąpienie skierowane do rodaków oraz do władz Stanów Zjednoczonych. W jego ocenie Islamska Republika znajduje się w stanie rozpadu, a ostateczne rozstrzygnięcie ma należeć do narodu.

„Nadchodzą chwile przełomowe”

W swoim oświadczeniu Pahlavi podkreślił, że Iran stoi w obliczu momentu o historycznym znaczeniu. Stwierdził, że zapowiadana wcześniej pomoc ze strony prezydenta USA dotarła i ma charakter humanitarny. Jak zaznaczył, jej celem jest aparat represji Islamskiej Republiki, a nie państwo ani naród irański.

Jednocześnie zaznaczył, że mimo wsparcia z zewnątrz to sami Irańczycy mają przesądzić o wyniku „ostatniej bitwy”.

Apel do wojska i służb

Szczególnie mocne słowa skierował do irańskich sił zbrojnych, policji i służb bezpieczeństwa. Przypomniał, że ich przysięga dotyczy obrony Iranu i jego obywateli, a nie władz republiki islamskiej.

Wezwał funkcjonariuszy do przyłączenia się do narodu i wsparcia stabilnego oraz bezpiecznego procesu przemian. Ostrzegł, że w przeciwnym razie mogą „zatonąć wraz z reżimem”.

Apel do prezydenta USA

W wystąpieniu znalazł się również bezpośredni apel do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pahlavi podziękował za wsparcie, ale jednocześnie wezwał do zachowania maksymalnej ostrożności w celu ochrony ludności cywilnej.

Podkreślił, że naród irański jest naturalnym sojusznikiem świata zachodniego i nie zapomni udzielonej pomocy w najtrudniejszym okresie swojej współczesnej historii.

Wezwanie do ostrożności i gotowości

Do obywateli w kraju Pahlavi skierował apel o zachowanie spokoju i pozostanie w domach w najbliższym czasie. Zaznaczył, że moment powrotu na ulice nadejdzie w odpowiednim czasie i zostanie precyzyjnie ogłoszony.

Zwrócił uwagę na możliwość zakłóceń internetu i sygnału satelitarnego. Zapowiedział, że w razie potrzeby będzie komunikował się z rodakami za pośrednictwem radia.

„Jesteśmy blisko zwycięstwa”

W zakończeniu wystąpienia Pahlavi wyraził przekonanie, że Iran znajduje się bardzo blisko przełomu. Zadeklarował chęć jak najszybszego powrotu do kraju, aby wspólnie z obywatelami „odzyskać i odbudować Iran”.

Jego słowa padają w momencie narastającego napięcia w regionie oraz intensyfikacji wydarzeń, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości irańskiego systemu politycznego.

