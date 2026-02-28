Nadchodzi rewolucja? Reza Pahlavi wzywa Irańczyków do mobilizacji i apeluje do armii
Sytuacja w Iranie wchodzi w decydującą fazę. Reza Pahlavi, syn ostatniego szacha Iranu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci irańskiej opozycji na emigracji, opublikował dramatyczne wystąpienie skierowane do rodaków oraz do władz Stanów Zjednoczonych. W jego ocenie Islamska Republika znajduje się w stanie rozpadu, a ostateczne rozstrzygnięcie ma należeć do narodu.
„Nadchodzą chwile przełomowe”
W swoim oświadczeniu Pahlavi podkreślił, że Iran stoi w obliczu momentu o historycznym znaczeniu. Stwierdził, że zapowiadana wcześniej pomoc ze strony prezydenta USA dotarła i ma charakter humanitarny. Jak zaznaczył, jej celem jest aparat represji Islamskiej Republiki, a nie państwo ani naród irański.
Jednocześnie zaznaczył, że mimo wsparcia z zewnątrz to sami Irańczycy mają przesądzić o wyniku „ostatniej bitwy”.
هممیهنان عزیزم،
لحظاتی سرنوشتساز پیشِ روی ماست.
کمکی که رئیسجمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران.
اما، با وجود رسیدن این کمک،… pic.twitter.com/kRiamgeCpS
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026
Apel do wojska i służb
Szczególnie mocne słowa skierował do irańskich sił zbrojnych, policji i służb bezpieczeństwa. Przypomniał, że ich przysięga dotyczy obrony Iranu i jego obywateli, a nie władz republiki islamskiej.
Wezwał funkcjonariuszy do przyłączenia się do narodu i wsparcia stabilnego oraz bezpiecznego procesu przemian. Ostrzegł, że w przeciwnym razie mogą „zatonąć wraz z reżimem”.
Apel do prezydenta USA
W wystąpieniu znalazł się również bezpośredni apel do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pahlavi podziękował za wsparcie, ale jednocześnie wezwał do zachowania maksymalnej ostrożności w celu ochrony ludności cywilnej.
Podkreślił, że naród irański jest naturalnym sojusznikiem świata zachodniego i nie zapomni udzielonej pomocy w najtrudniejszym okresie swojej współczesnej historii.
Wezwanie do ostrożności i gotowości
Do obywateli w kraju Pahlavi skierował apel o zachowanie spokoju i pozostanie w domach w najbliższym czasie. Zaznaczył, że moment powrotu na ulice nadejdzie w odpowiednim czasie i zostanie precyzyjnie ogłoszony.
Zwrócił uwagę na możliwość zakłóceń internetu i sygnału satelitarnego. Zapowiedział, że w razie potrzeby będzie komunikował się z rodakami za pośrednictwem radia.
„Jesteśmy blisko zwycięstwa”
W zakończeniu wystąpienia Pahlavi wyraził przekonanie, że Iran znajduje się bardzo blisko przełomu. Zadeklarował chęć jak najszybszego powrotu do kraju, aby wspólnie z obywatelami „odzyskać i odbudować Iran”.
Jego słowa padają w momencie narastającego napięcia w regionie oraz intensyfikacji wydarzeń, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości irańskiego systemu politycznego.
