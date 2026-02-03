Nadchodzi rewolucja w systemie kaucyjnym. Pieniądze trafią prosto na twoje konto
Męczy cię zbieranie wydruków z butelkomatów i przymus robienia zakupów w tym samym sklepie, by odzyskać kaucję? Mamy świetną wiadomość. Polski system kaucyjny, który funkcjonuje od października ubiegłego roku, czeka potężna aktualizacja. Na rynek wchodzą urządzenia, które eliminują największą wadę obecnego rozwiązania. Zamiast kuponu zniżkowego, dostaniesz gotówkę bezpośrednio na kartę płatniczą – szybko i bez zbędnych formalności.
Wady obecnego systemu. Dlaczego Polacy narzekają?
Przypomnijmy: nowy system kaucyjny obowiązuje w Polsce oficjalnie od 1 października 2025 roku. Choć cel jest szczytny – ochrona środowiska – to codzienna praktyka bywa uciążliwa. Klienci największych sieci, takich jak Lidl czy Biedronka, przyzwyczaili się już do specyficznego rytuału:
- Wrzucasz butelki do maszyny,
- Dostajesz papierowy wydruk (bon),
- Musisz go wykorzystać przy kasie w tym samym sklepie (lub zbierać środki w wirtualnym portfelu aplikacji).
Dla wielu osób jest to ograniczenie wolności – kaucja powinna być zwrotem gotówki, a nie bonem towarowym zmuszającym do kolejnych zakupów.
Przełom w 2026 roku. Zbliżasz kartę i masz zwrot
Wygląda na to, że rynek wreszcie posłuchał głosu konsumentów. Spółka Czysta Polska Recyklomaty (CPR) nawiązała współpracę z operatorem płatności PolCard from Fiserv. Efektem tego sojuszu mają być nowoczesne recyklomaty, które pojawią się w Polsce jeszcze w tym roku.
Zasada ich działania jest banalnie prosta i przypomina korzystanie z bankomatu. Oddajesz butelki lub puszki, a następnie – zamiast czekać na wydruk – zbliżasz do terminala kartę płatniczą, telefon lub zegarek. System automatycznie przelewa należną kaucję na twoje konto bankowe. Bez drukowania, bez marnowania papieru i bez przymusu wydawania tych pieniędzy w konkretnym sklepie.
– Nasze rozwiązanie jest jedynym na polskim rynku płatniczym, umożliwiającym zwrot kaucji na kartę w miejsce popularnego kuponu – chwali się Tomasz Przepiórka, przedstawiciel Fiserv Polska.
Konsumenci tego chcą. Badania nie kłamią
Wprowadzenie zwrotów na kartę to strzał w dziesiątkę. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Mastercard wynika jednoznacznie, że Polacy uważają bezpośredni zwrot środków na rachunek bankowy za najwygodniejszą formę rozliczenia kaucji. Nowe maszyny mogą więc skutecznie zachęcić do recyklingu te osoby, które do tej pory omijały butelkomaty szerokim łukiem ze względu na „biurokrację” kuponową.
Co to oznacza dla Ciebie? Większa swoboda
Jeśli nowe recyklomaty staną się powszechne, zyskasz:
- Wygodę: Nie musisz pilnować papierowych kwitków, które lubią się gubić lub blaknąć.
- Wolność finansową: Odzyskane pieniądze wydasz gdzie chcesz, a nie tylko w sklepie, w którym oddałeś butelki.
- Szybkość: Cały proces ogranicza się do wrzucenia opakowań i zbliżenia karty.
Ciekawostka ekologiczna:
Warto oddawać opakowania nie tylko dla pieniędzy. Z 35 butelek PET można wyprodukować jedną ciepłą bluzę polarową, a 67 butelek wystarczy na stworzenie koca. Twój zwrot kaucji to realna oszczędność zasobów planety.
